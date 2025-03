«Doy una nueva vida a árboles que se han secado»

La zafrense Lupe Arévalo Pacheco siempre se ha sentido muy conectada con la naturaleza y el mundo de la madera, que se ha convertido en ... su modo de vida, a nivel forestal; pero también artístico, hasta tal punto que es una de las mujeres pioneras en España de la escultura con motosierra.

Aunque estudió Magisterio, con poco más de 20 años sus pasos y su pasión la llevaron a los Pirineos, donde residió durante bastantes años. Allí, una amiga, motoserrista y podadora en altura, le enseñó a utilizar esta máquina y le dio la seguridad necesaria para su manejo para hacer leña.

Pero sus inquietudes iban más allá. A nivel forestal, hay muchas mujeres que se dedican a ello, pero Lupe sobre todo destaca por el manejo de su motosierra para hacer esculturas, algo a lo que aún no se dedican muchas mujeres de forma profesional. «Es un mundo totalmente masculinizado, pero estoy muy agradecida a mis compañeros, sin ellos no haría lo que hago, me han enseñado mucho, y ellos también han aprendido conmigo, nos hemos aportado mutuamente», asegura. Y se siente reconocida por su trabajo, así como es ya un referente para muchas chicas.

PERFECCIÓN«Siempre hay una dimensión de la formación artística que sigo buscando»

Ahora tiene 39 años, y no fue hasta los 30 cuando, de forma autodidacta, comenzó a esculpir la madera. A medida que evolucionaba empezó a formarse sola en para poder trabajar otras facetas artísticas, «siempre hay una dimensión de la formación artística que sigo buscando», y en este sentido destaca la importancia del dibujo, los volúmenes y otras dimensiones y conceptos artísticos que le son muy útiles para crecer y evolucionar. Ahora que ya tiene un nivel busca a profesores concretos, «no me interesa cualquier formación, busco personas que me ayuden a mejorar rápido en aquellos aspectos que yo necesito», continúa.

La motosierra exige mucha concentración, como máquina, tiene mucha potencia y precisa de conocerla, también para el control del volumen. «Yo disfruto mucho porque si tienes control de la máquina y tienes claro el volumen te permite llegar muy rápido a volúmenes grandes de trabajo con madera que tardarías semanas en realizar con otra herramienta». Pero para hacer una escultura hay que prepararse, analizar el diseño y pensar el volumen, «porque si no es así, la escultura no sale», explica.

A nivel de escultura asegura que depende del objetivo que se persigue. «Hago trabajos diferentes: exhibiciones, que son espectáculos en los que predomina la velocidad y el uso y manejo de la motosierra; y trabajos en árboles que se han secado, voy al sitio para darle una nueva vida, en este caso me gusta conectar el trabajo con la zona», dice.

Con la motosierra, aparte de haber vivido en la montaña mucho tiempo, trabaja y es miembro del equipo Stihl España, de deporte de madera, donde también ha destacado a nivel de competición, de hecho, a nivel estatal, la zafrense está entre las mejores tras ganar importantes competiciones nacionales en lugares como Navarra, País Vasco y Cataluña. Para llegar aquí ha trabajado mucho, «pero como he conectado con naturalidad no parece tanto trabajo, pero porque hay pasión, no porque no se trabaje», insiste.

Entre sus trabajos, el que más le gusta es una columna dórica que realizó en el Parque de María Luisa de Sevilla, un homenaje a su diseñador, Jean-Claude Nicolás Forestier. «Es una columna que nace del tronco y tiene una rosa esculpida en un ciprés de 200 años que murió, que estaba allí incluso antes de construir el propio parque».

Durante el año se va moviendo de zonas. En Zafra suele pasar el invierno y parte del verano, según el trabajo. En Los Santos de Maimona tiene su taller, y también en Mérida trabaja en una finca familiar. Aunque en esta época del año pasa más tiempo en el norte.

Lupe se mueve entre lo forestal y lo artístico sin ningún complejo, «a mí lo forestal es un mundo que le apasiona, del que aprendo muchísimo». Una pasión que traslada a cada uno de sus trabajos, dando una nueva vida y contemplación a la naturaleza que revive de forma creativa.