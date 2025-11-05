HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo

El aceite elaborado en dos municipios de Cáceres ha sido distinguido en el ranking internacional, consolidando a la región como referente en la producción de aceites de oliva de alta calidad

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

Dos aceites cacereños, entre los mejores aceites del mundo. Así lo dictamina el reconocido jurado de los Evooleum Awards, un Concurso Internacional a la Calidad del Aove de lo más influyente y riguroso en la actualidad. La décima edición de la Guía Evooleum descubre los cien mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo, y en ella aparecen dos aceites de la tierra.

En esta ocasión, el 'Mejor Aove' del mundo de la campaña 2024/25 es Monini Monocultivar Coratina, un monovarietal italiano de la aceituna que más veces ha conquistado este preciado galardón. Completan el podio el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y el manchego Valdenvero Hojiblanco, cuya productora se alza también con el Premio a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara.

Este 'TOP100' cuenta con representación de once países (España, Italia, Croacia, Portugal, Grecia, Marruecos, Brasil, Turquía, Francia, Sudáfrica y China). España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, coloca nada menos que 67 aceites, entre ellos, uno de Trujillo y otro de Eljas.

Los diez mejores aceites del mundo

El top diez lo compnen un total de cinco vírgenes extra españoles, cuatro italianos y un sudafricano:

1º Monini Monocultivar Coratina Bio (97 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)

2º De Rustica Estate Collection Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Cabo Occidental (Sudáfrica)

3º Valdenvero Hojiblanco (96 puntos). Variedad: hojiblanca. Ciudad Real (España)

4º Gran Pregio Bio Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Bari (Italia)

5º Quattrociocchi Olivastro (96 puntos). Variedad: itrana. Lazio (Italia)

6º Knolive Epicure (96 puntos). Variedad: hojiblanca, picuda. Córdoba (España)

7º Di Molfetta Frantoiani (95 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)

8º Señorío De Camarasa (95 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)

9º Parqueoliva Serie Oro (95 puntos). Variedades: picuda, hojiblanca. Córdoba (España)

10º Rincón De La Subbética (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)

Con este reconocimiento, Extremadura vuelve a demostrar que su tierra, su clima y el trabajo de sus gentes son capaces de producir auténticos tesoros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  9. 9

    La jueza Biedma cierra su etapa en el caso Azagra y remite la causa a la Audiencia para el juicio
  10. 10 La Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas a toda Extremadura este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo

Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo