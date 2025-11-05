Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo El aceite elaborado en dos municipios de Cáceres ha sido distinguido en el ranking internacional, consolidando a la región como referente en la producción de aceites de oliva de alta calidad

Dos aceites cacereños, entre los mejores aceites del mundo. Así lo dictamina el reconocido jurado de los Evooleum Awards, un Concurso Internacional a la Calidad del Aove de lo más influyente y riguroso en la actualidad. La décima edición de la Guía Evooleum descubre los cien mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo, y en ella aparecen dos aceites de la tierra.

En esta ocasión, el 'Mejor Aove' del mundo de la campaña 2024/25 es Monini Monocultivar Coratina, un monovarietal italiano de la aceituna que más veces ha conquistado este preciado galardón. Completan el podio el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y el manchego Valdenvero Hojiblanco, cuya productora se alza también con el Premio a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara.

Este 'TOP100' cuenta con representación de once países (España, Italia, Croacia, Portugal, Grecia, Marruecos, Brasil, Turquía, Francia, Sudáfrica y China). España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, coloca nada menos que 67 aceites, entre ellos, uno de Trujillo y otro de Eljas.

Los diez mejores aceites del mundo

El top diez lo compnen un total de cinco vírgenes extra españoles, cuatro italianos y un sudafricano:

1º Monini Monocultivar Coratina Bio (97 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)

2º De Rustica Estate Collection Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Cabo Occidental (Sudáfrica)

3º Valdenvero Hojiblanco (96 puntos). Variedad: hojiblanca. Ciudad Real (España)

4º Gran Pregio Bio Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Bari (Italia)

5º Quattrociocchi Olivastro (96 puntos). Variedad: itrana. Lazio (Italia)

6º Knolive Epicure (96 puntos). Variedad: hojiblanca, picuda. Córdoba (España)

7º Di Molfetta Frantoiani (95 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)

8º Señorío De Camarasa (95 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)

9º Parqueoliva Serie Oro (95 puntos). Variedades: picuda, hojiblanca. Córdoba (España)

10º Rincón De La Subbética (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)

Con este reconocimiento, Extremadura vuelve a demostrar que su tierra, su clima y el trabajo de sus gentes son capaces de producir auténticos tesoros.

