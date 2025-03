Mis dos pueblos extremeños

Irene Sánchez Carrón Martes, 8 de agosto 2023, 07:20 Comenta Compartir

Pedir que seleccione un sitio de Extremadura me obliga a renunciar a muchos otros lugares que me enamoraron a primera vista o con los que ... viví un romance durante algún tiempo. En todos ellos el corazón no pudo y no quiso evitar echar unas raíces que nunca llegan a arrancarse del todo, aunque pasen los años. Está la parte de mi infancia vivida en la Escuela Hogar de Plasencia, un internado ubicado en un palacio de la zona monumental. Está el Cáceres universitario de los años ochenta, cuando no existía el botellón poligonero y los jóvenes disfrutábamos de todos los rincones de la ciudad: la parte antigua (yo vivía en la residencia Luisa de Carvajal, en San Jorge), la Plaza Mayor, Cánovas, los numerosos cines que programaban no solo estrenos sino también ciclos interesantes. Imposible olvidar mi primer destino laboral en Navalmoral de la Mata, con sus animadas calles de tiendas, sus jueves sociales, la majestuosidad de Gredos al fondo y el paisaje verde esmeralda de la dehesa. Luego vinieron los años en Badajoz, una ciudad muy distinta a las anteriores, con la esbeltez de la Alcazaba, la sorpresa de la Plaza Alta y la sombra de las calles estrechas que bajan a San Francisco, con los paseos por el Guadiana, el ajetreo de los barrios de Santa Marina y Colón y los respiros en el parque de Castelar, donde tantas veces me quedé pensativa, contemplando el estanque con la estatua de Carolina Coronado.

Me resulta tremendamente difícil escoger un lugar, así que, como estamos en verano, me centraré en las dos localidades en las que desde hace años paso la mayor parte de los días de vacaciones: Santa Amalia, el pueblo de mi marido, en las Vegas Altas, y Navaconcejo, mi pueblo, en el Valle del Jerte. Quienes decidan visitar Santa Amalia se encontrarán con el último pueblo fundado en la región extremeña, si exceptuamos los pueblos de colonización del Plan Badajoz. El núcleo original de lo que ahora es Santa Amalia se construyó entre 1831 y 1842. El visitante se sorprenderá al pasear por un trazado urbano absolutamente regular en el que las calles rectas desembocan en la plaza de España. En esta plaza central, con la Iglesia frente al ayuntamiento, se reúnen los amalienses a charlar y a tomar un refrigerio cuando los días tórridos dan paso a agradables noches de verano. El ritmo de los días de agosto en Santa Amalia lo marcan las temperaturas. La casa tradicional, hermoso ejemplo de arquitectura ecológica y sostenible, guarda el fresco de una forma que resulta casi milagrosa. Desde Santa Amalia conviene realizar varias excursiones a los pueblos de colonización circundantes, como Valdivia y Torrefresneda, y dirigirse a Entrerríos, considerado uno de los mejores ejemplos de este modelo arquitectónico, que además cuenta con una zona de baño muy atractiva en la margen derecha del Zújar. De visita obligada es la cercana Medellín, cuyo emplazamiento ya sedujo a los romanos, después de haber hecho lo propio con civilizaciones anteriores de las que siguen apareciendo vestigios arqueológicos. Pasear por el casco histórico y entrar en el teatro romano y el castillo resulta imprescindible, como también lo es acercarse a los chiringuitos junto al río Guadiana. Y si el viajero cree que ya lo ha visto todo, se equivoca. Por una estrecha carretera se asciende al hotel restaurante Quinto Cecilio. Allí, desde su terraza, podremos contemplar una de las vistas más impresionantes de Extremadura. En este enclave maravilloso, donde el viajero puede comer o simplemente tomar un café, la mirada se pierde sobre la llanura, salpicada de cultivos de regadío, o se encuentra de frente con el castillo medieval y, a los pies, con la anchura del río Guadiana. El verano nunca está completo sin pasar unos días en Navaconcejo, mi pueblo natal. Resulta fácil crearse una rutina veraniega en una zona como el Valle del Jerte. El día comienza con uno de los paseos favoritos de los vallenatos, que parte de la localidad para llegar a Cabezuela del Valle remontando el curso del río Jerte entre fincas de cerezos. Pocas maneras mejores de comenzar una jornada estival que con este recorrido, contemplando el río y las estribaciones de Gredos. A la vuelta algunos caminantes aprovechan para desayunar en los bares que ofrecen las tradicionales tostadas. Antes de la comida es costumbre para turistas y lugareños refrescarse con un baño en alguna de las piscinas naturales del pueblo, cuando las aguas conservan todavía la temperatura de la noche. Para mí, este baño en el charco del Cristo es el mejor del día. Ayuda a enfrentarse al calor de las horas centrales. La mañana se completa con el encuentro con amigos en alguno de los bares que ofrecen tapas y raciones típicas de la cocina del norte de Extremadura, como patatas revolconas, morcilla, morros, etc. Después de la siesta la gente se concentra en las áreas de baño, sobre todo en las situadas en dirección a la garganta de las Nogaledas: el Pilar, la Cuna, la Mora. Se trata de una serie de piscinas naturales donde bañistas de todas las edades disfrutan del agua cristalina y esquivan los rigores del calor extremeño. La zona cuenta con varios establecimientos donde se puede cenar a buen precio y completar así un día de verano perfecto. Las Vegas Altas y el Jerte son dos comarcas extremeñas totalmente distintas y llenas de atractivos. El trazado racional de Santa Amalia y sus casas amplias de planta baja en nada se parecen a las estrechas calles de los pueblos del Valle del Jerte, con su arquitectura serrana hecha a base de piedra, madera y adobes. La orografía de amabas zonas es también muy diferente. En ambas comarcas están bien marcadas rutas de senderismo que recomiendo recorrer a todos aquellos viajeros inquietos que quieran disfrutar de la variedad y de las muchas sorpresas que ofrece Extremadura. Dos horas de viaje en coche, poco más de 200 kilómetros, separan los dos veranos totalmente distintos de una navaconcejeña amaliense por culpa de su esposo

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión