Dos mujeres de 60 y 69 años elevan a 27 los casos de fiebre del Nilo registrados este año en Extremadura Cuatro personas han muerto por el virus este año en la región, la única en la que ha habido fallecimientos por esta causa

M. Fernández Cáceres Martes, 21 de octubre 2025, 14:15

Dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura elevan la incidencia de este virus en la región a 27 personas durante este año. Además, se han registrado cuatro muertes en la comunidad, la única del país en la que ha habido fallecimientos por esta causa.

La zona de Don Benito-Villanueva de la Serena sigue siendo la más afectada al ser un espacio óptimo para el mosquito que está detrás de la mayoría de las picaduras, con casas de campo, humedad, arrozales y maizales.

De hecho, las dos últimas personas que han contraído el virus son dos mujeres de 60 y 69 años que pertenecen a este área de salud. Ambas se encuentran ingresadas en el hospital de la zona. Según informa el Servicio Extremeño de Salud, en este momento cuatro pacientes continúan hsopitalizados en Don Benito-Villanueva y uno en Mérida.

Del total de casos en este 2025, seis de ellos han sido asintomáticos y se han detectado por el Banco de Sangre a través de donaciones. El año pasado se notificaron 32 casos en la región y tres fallecidos.

Los síntomas son dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, falta de apetito, dolores musculares, naúseas, vómitos, diarrea, sarpullido o inflamación de los ganglios linfáticos.

Vigilancia y recomendaciones

La dirección del SES insiste en la importancia de que las ocho áreas de salud extremeñas se mantengan en situación de vigilancia ante sospechas de casos de clínica compatible, lo que permite aumentar la capacidad diagnóstica. No obstante, hay que recordar que le 80% de las infecciones en personas son asintomáticas y de hecho, algunos de los casos detectados se han revelado a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre extremeño a las donaciones de plasma.

Respecto a las recomendaciones, se aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Infección en animales

Por otra parte, a finales de septiembre Extremadura comunicaba el primer foco de fiebre del Nilo Occidental en caballos este año, localizado en la comarca ganadera de Don Benito y confirmado por el Laboratorio Central de Algete.

La vacunación preventiva en équidos se recomienda especialmente en animales localizados en áreas de mayor riesgo o que viajen a ellas. La región extremeña se encuentra entre las principales zonas afectadas por los mosquitos vectores del virus, por lo que Extremadura reúne condiciones favorables para la transmisión a personas y animales.

El virus tiene su origen en las aves silvestres y domésticas, que son las que sirven de huésped, y se propaga a través de los mosquitos, que pican a las aves enfermas y lo transmiten a otras aves y accesoriamente, a los équidos -caballos sobre todo- y a los seres humanos.

