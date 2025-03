«En dos meses hemos sacado a más de 2.000 extremeños del limbo de la dependencia»

La médico vocacional y tenaz fichada por María Guardiola

Sara García Espada tuvo claro desde pequeña que quería ser médico. Por eso peleó durante años para poder cursar Medicina. «Se dispararon las notas de acceso entonces y no pude entrar en ninguna facultad». Pero no desistió. Estudio Enfermería y, con el mejor expediente de su promoción, por la vía de otras titulaciones, logró entrar en la Facultad de Medicina de Lleida. «Hice el primer curso y después conseguí el traslado a la UEx, aunque no me convalidaron ninguna materia». Así que, «con muchas horas de estudio, he quemado muchos flexos», hizo primero y segundo en un solo año. Esta médico vocacional y tenaz fue el fichaje estrella de María Guardiola para la candidatura del PP para la cita electoral del 28-M. Sara García Espada decidió salir de su zona de confort, dijo sí a la aventura política primero, y a la Consejería de Salud después, porque cree que puede mejorar la sanidad extremeña. «No con una política de despacho, sino de escucha y en la calle», aclara. No se arrepiente para nada del reto que ha asumido, a pesar del coste personal que conlleva, «el tiempo que estoy restando a mi marido y mis hijas».