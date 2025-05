Dos investigadores de la UEx estudian cómo enseñar con Tik Tok

Los profesores David Conde y Lorenzo Mariano, de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la Universidad de Extremadura, han estudiado el uso de ... Tik Tok como herramienta de innovación docente. La experiencia se ha llevado a cabo con un total de 213 alumnos de 1ª, 2º y 3º del Grado de Enfermería durante un curso académico, según informa la Universidad en una nota.

La investigación se ha realizado junto a profesores de la Universidad de Castilla la Mancha con el fin de obtener unos resultados más amplios. La experiencia ha consistido en introducir Tik Tok de manera sistemática en tres asignaturas del grado de Enfermería durante el curso. «Las primeras conclusiones muestran una alta satisfacción por parte de los alumnos y un aumento de la participación en las asignaturas en las que este recurso se ha implementado», asegura la Uex.

La metodología tradicional contempla el uso del campus virtual, pero en general, es utilizado de forma pasiva por los estudiantes. Por eso, pensaron en las dos principales aplicaciones que utilizaban los alumnos universitarios, Instagram y Tik Tok.

En esta primera experiencia se han centrado en el uso de Tik Tok, que evalúan de forma cualitativa y cuantitativa en el artículo 'Microlearning through TikTok in Higher Education. An evaluation of uses and potentials'.

«Creamos un perfil de Tik Tok individual para cada asignatura, cerrado y solo accesible previa aceptación de la invitación. Decidimos que para ello usaran sus propias cuentas de Tik Tok, pues el objetivo era insertar nuestro contenido pedagógico en sus vídeos del día a día, sin tener que acceder sólo para eso en las llamadas franjas de estudio. Entendemos que esto sería lo más positivo«, narra David Conde.

Esta red social se utilizó para introducir contenidos específicos y complementarios de las asignaturas, siendo diferentes los resultados obtenidos en uno y otro caso. David Conde resalta la capacidad de monitorización de Tik Tok. Acercarse a la forma de «consumo exprés» es uno de los objetivos de esta iniciativa.

Además de la satisfacción del alumnado, los profesores han realizado una autoevaluación de su experiencia docente. En general, consideran «fácil» el uso de Tik Tok, incluso para personas que no tenga familiaridad con esta u otras redes sociales.

En estos momentos se encuentran implementando la segunda fase del estudio, esta vez con el uso de Instagram. En este sentido, avanzan que se han encontrado con una mayor complejidad como usuarios y generadores de contenido.

El objetivo es comparar la usabilidad y potencial de ambas aplicaciones, concluye la nota.