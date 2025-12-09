Dos frentes fríos dejarán lluvias generalizadas esta semana en Extremadura

Rubén Bonilla Badajoz Martes, 9 de diciembre 2025, 11:19 Comenta Compartir

Semana de paraguas en Extremadura por el paso de dos frentes atlánticos fríos. El primero de ellos «dejará precipitaciones generalizadas en la región, que se irán desplazando de noroeste a sureste desde el mediodía de este martes y durante al menos la mitad de la jornada del miércoles», apunta Elena Sánchez, meteoróloga de la Agencia Estatal de Meteorología en la Delegación de Extremadura.

Las cantidades serán generosas en algunas zonas sumando las dos jornadas. «Se esperan acumulados entre el martes y el miércoles superiores a 20 litros por metro cuadrado en numerosos puntos de la comunidad», detalla Sánchez.

Viento y descenso térmico

La meteorológa también reseña que el frente traerá también asociado viento. «El paso del frente dejará algunas rachas fuertes, aunque localizadas», apostilla.

Después del paso del sistem frontal habrá un cambio en los termómetros. «Las temperaturas máximas del miércoles y mínimas del jueves experimentarán un descenso que podría ser notable, especialmente el miércoles, después del paso del frente frío», sostiene la meteoróloga.

En cuanto a las mínimas de este martes han subido respecto al lunes: ambas jornadas se marcaron en Peraleda del Zaucejo (1,1º el lunes y 2,3º este martes).

Segundo frente

Tras el descenso térmico, un nuevo frente atlántico frío llegará a la región el viernes. «Es muy probable que deje de nuevo precipitaciones generalizadas y los acumulados más importantes se esperan, por ahora, en el norte de Cáceres», adelanta Sánchez. «Las temperaturas máximas este día también experimentarán un descenso», añade.

Cuestionada sobre las cantidades que se podrían acumular esta jornada, la meteoróloga de la Aemet sostiene que «va a estar lloviendo probablemente tres cuartas partes del día, sobre todo en el norte de Cáceres. y las precipitaciones empezarán a remitir al final del día. Los acumulados superiores a los 20 litros por metro cuadrado, por ahora, son más localizados. Aún así, en el norte de Cáceres podrían superarse los 30 mm en toda la jornada», especifica.

Con el descenso térmico y las precipitaciones la Aemet señala que podría nevar también ese día. «Sobre la posible nieve, por ahora no se descarta algún copo muy localizado en el entorno de Tornavacas el viernes, pero quedan aún muchos días y va a estar muy condicionado a la intensidad de las precipitaciones y a la bajada de temperaturas», finaliza.