Dos frentes atravesarán Extremadura y dejarán lluvias generalizadas pero débiles este martes

Esta pasada madrugada, el frío ha vuelto a dejar valores negativos en las mínimas registradas en Extremadura con Nuñomoral a la cabeza, con -1,9 grados

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:58

Comenta

Dos frentes sucesivos atravesarán mañana Extremadura, dejando precipitaciones generalizadas en la comunidad. Según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, el primero entrará de oeste a este de la Península y afectará a la mayor parte del territorio y aunque tras su paso tenderán a abrirse claros, la entrada del segundo volverá a cubrir los cielos y a dejar lluvias en la mitad oeste peninsular y litorales cantábricos. No obstante, se espera que la intensidad de las lluvias en la región extremeña sea débil en general.

La predicción también indica que las mínimas irán en ascenso y las máximas no experimentarán cambios notables o irán en ligero descenso. De manera general, las temperaturas más bajas se situarán entre 4 y 8 grados y las más altas, entre 12 y 16.

El miércoles, la Aemet prevé cielos nubosos, precipitaciones débiles, intervalos de viento moderado con rachas fuertes, heladas débiles en zonas de montaña del norte y temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

El jueves tampoco se descartan lluvias aisladas y débiles, más probables al final de la jornada. El viento seguirá con periodos de intensidad moderada y rachas fuertes y las temperaturas irán en ascenso y de manera general.

Esta pasada madrugada, el frío ha vuelto a dejar valores negativos en las mínimas registradas en Extremadura con Nuñomoral a la cabeza, con -1,9 grados. Le siguen Navalmoral de la Mata con -0,8; Torrecilla de los Ángeles con -0,8; y Piornal con -0,6. El domingo no hubo temperaturas bajo cero y el sábado, la mínima fue de -1,4 grados.

