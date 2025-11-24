Dos detenidos por 18 hurtos con un valor de 5.000 euros en Badajoz, Cáceres y Córdoba Se llevaban productos de alimentación, cosmética y limpieza, que posteriormente vendían a terceras personas

R.H. Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la ciudad de Badajoz acusados de 18 delitos de hurtos en establecimientos comerciales en las provincias de Badajoz, Cáceres y Córdoba. El Instituto Armado ha denominado a la operación como 'Golden Shop'.

La investigación se inició a finales del pasado verano por una serie de robos de productos de alimentación, cosmética y limpieza en establecimientos comerciales todos ellos perpetrados con el mismo procedimiento: varias personas se adentraron en el interior de los locales, les arrancaban las etiquetas y alarmas a los productos que se encontraban a la venta para ocultarlos en el interior de una mochila y sacarlos del local.

El área de investigación de la Guardia Civil de Valdebotoa-Badajoz, dentro de las gestiones e indagaciones practicadas en los establecimientos, pudo averiguar la identidad de dos vecinos de Badajoz, ambos con antecedentes policiales por hechos similares, quienes utilizaban un vehículo de su propiedad para trasladarse a las localidades en las que se realizaron los hurtos.

«Tras regresar con los productos sustraídos, los vendían a terceras personas por un precio muy inferior al del mercado», indica la Guardia Civil.

La Guardia Civil montó un dispositivo de seguimiento de los dos sospechosos y este pasado martes, en los accesos a esta capital pacense, se les pudo interceptar, identificar y registrar el vehículo que ocupaban. Dentro del mismo los agentes «intervinieron gran número de productos que acaban de sustraer en dos establecimientos de Cáceres».

Ante las pruebas incriminatorias, se les detuvo, instruyendo diligencias por su implicación en «seis hurtos perpetrados en Badajoz y nueve en Cáceres, así como otros tres que llevaron a cabo en la capital cordobesa», destaca la Guardia Civil.

La investigación no está cerrada, por lo que no se descarta la implicación de los detenidos en otras acciones delictivas perpetradas en Extremadura.

Las diligencias junto con los ahora detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.