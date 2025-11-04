Dos detenidos por cultivar marihuana en una nave de Almendralejo con enganches ilegales a la red

La Guardia Civil, dentro de la operación 'Banaverde', ha detenido a un hombre y una mujer, vecinos de la localidad pacense de Don Benito, por cultivo de marihuana y fraude de fluido eléctrico en una nave industrial de Almendralejo.

La investigación se inició cuando el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Badajoz, en colaboración con el Puesto de Aceuchal, detectaron la actividad delincuencial que estaría llevando a cabo una pareja donbenitense, quienes se estarían dedicando al cultivo de marihuana en el interior de una nave industrial en régimen de alquiler, ubicada dentro del término municipal de Almendralejo.

Con los dispositivos de servicio establecidos en torno a la propiedad, el pasado martes los agentes los interceptaron cuando abandonaban el inmueble, y les intervino en el vehículo que utilizaban para desplazarse desde su localidad de residencia hasta el municipio almendralejense 330 gramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y preparados para su venta.

Con las pruebas incriminatorias y coordinados con el Juzgado de Instrucción competente, se llevó a cabo el registro de la nave, donde se localizó en diferentes espacios la infraestructura necesaria para el acondicionamiento de una plantación 'indoor' de marihuana, con unos 150 maceteros y todo tipo de elementos de iluminación, sistema de ventilación y extractores, que permitirían crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las plantas, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

El espacio contaba con enganches ilegales a la red eléctrica para abastecer de corriente a toda la maquinaria y aparatos allí existentes, añade el comunicado.

10.000 dosis

Además del sistema de cultivo, se les intervino otros 3.000 gramos de cogollos que se hallaban en proceso de secado, distribuidos en mallas colgantes. De toda la droga intervenida podría obtenerse unas 10.000 dosis.

Las diligencias instruidas por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico, cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico, junto a los detenidos como presuntos autores de la acción delictiva, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Almendralejo.

Esta actuación de la Guardia Civil, queda enmarcada dentro del Plan de respuesta policial para luchar contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollada a nivel nacional por la denominada 'Operación Miller', dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas, que pueden tener conexión con la comisión de otros delitos, como el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos o delitos violentos.