Las dos caras de Estremoz

El 12 de octubre hubo elecciones municipales en Portugal y unos meses antes, a tiempo para los comicios, culminó en Estremoz la peatonalización del Largo ... dos Dragões de Olivença, antesala de la plaza del Rossio, donde se celebra el gran mercado de los sábados. En este espacio, además del cuartel de los Dragões de Olivença, están también el parque municipal, el restaurante Gadanha Mercearia (Recomendado por En Salsa) y una nueva, interesante y moderna casa de comidas llamada Ouvir Dizer.

Estremoz tiene dos caras, dos estilos, dos mundos que se complementan: el de sus restaurantes contemporáneos de buena cocina: Gadanha Mercearia, Howard Folly (Recomendado por En Salsa), Ouvir Dizer y Gadanha, y el de sus restaurantes de toda la vida con precios medios, platos rebosantes y cocina alentejana: A Talha, Adega de Isaias, Venda Azul…

El Estremoz moderno es el de los Vips de Lisboa que han escogido la llanura alentejana para instalarse en casas de campo con encanto, ya sean músicos como Rodrigo Leão (uno de los fundadores de Madredeus antes de dedicarse en solitario a la música minimalista contemporánea), escritores como José Luis Peixoto (autor de 'Comida de domingo' biografía novelada del patriarca de Cafés Delta Rui Nabeiro) o periodistas como António José Saraiva, que fue director de los semanarios Expresso y Sol.

El Estremoz clásico es el del mercado de los sábados, que reúne en torno a puestos de verduras, quesos, embutidos, dulces y antigüedades a media comarca. Un mercado fundado en el siglo XIII, el siglo del rey Dinís y su esposa la reina Santa Isabel de Aragón, que murió en el castillo de la ciudad en 1325. Ese castillo, palacio y entorno amurallado son la guinda del Estremoz de toda la vida, el medieval, el militar, el del mármol, que se recupera tras la crisis de 2008, cuando la construcción frenó en seco, las canteras de mármol ralentizaron la extracción y Estremoz dejó de depender de la industria para orientarse hacia el turismo o el vino (47 restaurantes, 51 alojamientos y 21 bodegas).

Hay también un Estremoz donde se unen las dos almas de la ciudad. Se sustancia en dos de sus museos: el del azulejo o Museu Berardo, situado en la ya mencionada plaza de los Dragões de Olivença, donde con planteamientos museológicos contemporáneos se recogen y muestran 800 años de historia del azulejo portugués, y el Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz, inaugurado en 2021 y síntesis del popular muñeco estremocense, de alegre colorido, hecho con el buen barro de la comarca y presentado de manera luminosa, didáctica y moderna. El Boneco de Estremoz es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2017.

El sábado pasado, visité Estremoz acompañando a un grupo de profesoras estudiantes de Portugués del Centro de Profesores y Recursos de Zafra. Nos dejamos empapar por las dos almas de Estremoz y brindamos por la Raya en el Museu Berardo, donde, además de azulejos, ofrecen una degustación de vinos alentejanos. Para complementar y endulzar la excursión, nos trajimos gadanhas de almendra y huevo, ameixas (ciruelas) de Elvas y pasteis de nata de la pastelería Formosa, otra joya de Estremoz, esa ciudad alentejana con dos caras que se ha puesto de moda en Portugal.