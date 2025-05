Dormirse al volante

A partir de los 50, el sueño acecha despiadadamente a los conductores. Recuerdo una tarde peligrosa. Había estado por la mañana en Puente del Arzobispo ( ... Toledo), recogiendo datos para un reportaje, y comimos en un área de servicio cerca de Navalmoral. Hacía mucho frío, estaba nublado y el día era feo y hostil. En el comedor, hacía calorcito, pero al salir hacía un frío que me estremeció mientras echaba gasolina. De vuelta al coche, calefacción acogedora.

El viaje tenía todos los ingredientes para dormirse conduciendo: sobremesa tras la comida, frío fuera, calorcito en el coche y una autovía, la de Navalmoral a Plasencia, tranquila, sin sobresaltos, con poco tráfico y tan monótona como cualquier autovía. Yo conducía relajado y mi mujer iba al lado, alerta como siempre. En un momento del viaje, me dormí, el coche se escoró lenta, pero inexorablemente y cuando estaba entrando en el arcén izquierdo, mi mujer agarró el volante, enderezó el vehículo y nos salvamos de un accidente.

Desde ese día, le tengo pánico al sueño conduciendo. Ahora, si me duermo, me detengo a echar una cabezadita y se acaba el problema. Y si es posible, no pruebo nada de comer a partir de las once de la mañana. Entre la siesta del burro y la hora de merendar, he de estar alerta para no sucumbir al sueño y todas las previsiones son pocas.

Este tema protagoniza muchas tertulias familiares y de colegas. A veces, tienes que conducir sí o sí y conviene conocer trucos para superar el traidor acecho de la somnolencia: ese sopor indetectable que te va pudiendo, te mece, te abraza, te relaja y te puede destrozar. ¿Pero cuáles son esos trucos?

El más socorrido es la cafeína. Pero la he descartado porque me provoca un ataque de sueño. Seré raro o mi metabolismo estará fuera de onda, desconozco la explicación científica si existe, pero tras el café de sobremesa, duermo unas siestas memorables y si voy conduciendo, el sopor se acrecienta. La Coca-Cola a sorbitos algo ayuda, pero hay días en que ni eso. Queda el recurso de las bebidas energéticas, Red Bull y similares, que no me gustan nada y, la verdad, hay días en que no surten efecto.

La radio puede funcionar. Por ejemplo, la retransmisión de un emocionante partido de fútbol o de baloncesto, pero no se suelen disputar coincidiendo con la siesta. A esa hora retransmiten tenis o ciclismo, dos deportes que invitan a la cabezadita. Ya les he contado el caso de un lector que me confesó que grababa el Tour en verano para ponérselo en invierno y dormir mejores siestas.

Cuando el sopor ataca al volante, hay que tomar decisiones drásticas o echar mano de algún truco infalible. El gerente de una conocida empresa de grúas me contó que él, cuando se duerme al volante, acelera y la adrenalina de la velocidad lo despierta. No sé si no será peor el remedio que la enfermedad. Y dejo para el final el truco infalible que, según me contó un medio pariente que conduce sin parar, es el que utilizan los viajantes, los conductores de ambulancias o los camioneros: comer pipas. Parece ser que compran las bolsas por cajas y es su salvación: pipa va, pipa viene y adiós al sueño.

¿Problema? Que servidor, con una sola mano, no puede comer pipas y conducir al mismo tiempo. Así que el sábado volví de Guadalupe a las tres de la tarde conduciendo solo y tuve que usar todo tipo de artimañas: paré cuatro veces a dar sorbos de Coca-Cola, escuché noticias, podcasts y un concierto de Miguel Ríos, aceleré de vez en cuando y, desde luego, no probé bocado hasta llegar a casa, sano, salvo y hambriento, pasadas las cuatro de la tarde.