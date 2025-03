Sublime decisión: dormimos juntos o dormimos separados. Noches extremeñas de verano, 28 grados a las siete de la mañana y un ajetreo nocturno de vueltas ... y revueltas bañados en sudor. Parejas pegajosas compartiendo lecho y transmitiéndose la temperatura. Camas incandescentes no por la pasión, sino por el termómetro. Pero si sobreviene el deseo y se sucumbe a él, lo mejor, tras el postrer paroxismo, es ducharse, cambiar sábanas y almohadas, darle la vuelta al colchón e intentar dormir antes de que el sudor rebrote.

Y llega, en fin, ese desayuno de un sábado de julio, cuando uno de los dos propone al otro que por qué no dormimos separados, al menos en verano. Al principio, un silencio espeso y ofendido sucede a la propuesta. Parece como si se hubiera tocado un tema sagrado, un tabú eterno e incuestionable: dormir juntos. Quien propone la separación pasa por persona sin corazón. Separar las camas es como separar las vidas. Después de lo que costó acostarse juntos por primera vez, ahora llega esta propuesta blasfema, esta declaración de desamor.

De nada valen las protestas de cariño, las explicaciones racionales, la lógica del sudor, el calor, el insomnio y el horror. Los primeros momentos son un calvario para quien se aventura a sugerir las dos camas o, mucho peor, pero más práctico, las dos habitaciones si las hubiere. Se trata de un acto de pragmatismo, de una medida higiénica, sanitaria, psicológica: por las dos camas hacia la salud mental y física. Pero el resultado del primer envite suele ser el fracaso. Dormir separados es señal de que has dejado de quererme y no hay más que hablar.

Ya se venden colchones de doble sensación: una parte mullida y otra rígida para así poder dormir a gusto del consumidor exigente, que suele ser varón

A veces, se emplean tácticas más retorcidas: «Es que a ti te gusta dormir en blando y a mí me gustan los colchones más duros». No vaya por ese camino porque en las colchonerías son más rápidos que usted y han descubierto la solución para parejas con distintas querencias de colchón. Ya se venden colchones con una parte dura y otra parte blanda, a gusto del durmiente caprichoso... Y aquí deslizo por primera vez el masculino porque en mi colchonería de cabecera me informan de que son los hombres quienes más pegas ponen a los colchones, los más exquisitos y remilgados y quienes difieren de su pareja en lo de blando y duro.

Pero más allá de lo mullido o lo rígido, llega la noche veraniega a casa de la pareja, el alejamiento es palmario, cada uno en una punta de la cama y ni un roce, ni una carantoña. Pero da lo mismo, el sudor ataca inmisericorde. Ya mal dormidos, damos mil vueltas, acabamos pegados y pegajosos, nos levantamos de la cama, nos refrescamos, nos desesperamos y a la mañana siguiente, el ambiente en el desayuno es menos tenso. La parte que disentía de la separación de camas parece más proclive al pacto y, tras un tanteo, la pareja conviene que igual no es tan malo probar y que quizás así descansen mejor sin que zarpe el amor, que diría Camela.

Solo una condición: nada de dormir en habitaciones diferentes, solo habrá separación de colchones. Consenso para eliminar el sudor y primer paso hacia la comodidad y el destierro de los prejuicios amorosos y las moñadas de baratillo. Una de las peores lacras del amor romántico para toda la vida es tener que dormir juntos en la misma cama cuando el termómetro marca 42 grados a las siete de la tarde y 28 a las siete de la mañana. Seamos modernos y libres, apartemos los convencionalismos y recuperemos el sueño de las noches de verano. No pensemos en las letras lacrimógenas de Camela: «Ella ya no está, ella ya no está», sino en la canción canalla de Los Rodríguez: «Hace calor, hace calor... y hagamos el amor en el balcón».