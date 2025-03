«Doné la médula a mi hermano y le salvé la vida»

A principios del año 2018 a Víctor Rosa le salió una pequeña herida en la pierna. Parecía un simple grano, pero poco a poco empezó ... a hacerse más grande. Primero cremas y luego antibióticos orales para intentar curarlo, pero nada funcionaba. Así que acudió a un dermatólogo privado. En esa consulta ya le avisaron de que podía tratarse de «algo malo». Le hicieron una biopsia y a los 20 días le pusieron nombre y apellido a la enfermedad que padecía: linfoma anaplásico tipo T.

«Yo no sabía qué era hasta que, en una pequeña sala y junto a mi familia, el hematólogo me dijo que tenía un cáncer en la sangre. Lo primero que pregunté era si tenía solución y qué se podía hacer», recuerda.

El proceso pasaba por recibir seis sesiones de quimioterapia y si eso no era suficiente le harían un autotrasplante, un procedimiento médico mediante el cual se trasplantan células madre sanas del propio cuerpo del paciente en la médula ósea o en la sangre. Si nada de eso funcionaba solo quedaba buscar un donante para realizar un trasplante de médula ósea.

«En ese momento toda mi familia se derrumbó. Yo salí de allí y lo primero que les dije es que a mi lado no quería que llorara nadie», comenta este extremeño de 41 años.

Sin embargo, ahora, cuando revive aquellos momentos, no puede evitar emocionarse. Tras un pequeño silencio, tragar saliva y coger la mano a su hermana, sigue contando la historia más dura a la que se ha enfrentado en su vida.

La primera opción fue la quimioterapia. «El día que me la daban lo pasaba muy mal físicamente. Era mayo de 2018 y recuerdo que cuando llegaba a mi casa no quería ni cenar. Eso sí, al día siguiente me levantaba con fuerza. Por aquel entonces me estaba haciendo mi propia casa y tenía una explotación ganadera que luego tuve que vender», comenta.

Las sesiones de quimio no funcionaron y llegó el momento del autotrasplante. Las opciones empezaban a agotarse y el tiempo corría en su contra. Después de estar ingresado durante más de 30 días tampoco sirvió y ya solo le quedaba una última esperanza. «Me derivaron al hospital de referencia en Salamanca porque en Extremadura no hacen trasplantes de médula ósea. Allí nos explicaron todo el proceso. Me dejaron claro que antes del trasplante eres una persona y después puede que no seas el mismo».

Con la incertidumbre de no saber qué ocurriría, empezaron a hacerle pruebas de compatibilidad a sus familiares más cercanos. Primero a su hermana y luego a sus padres. «Ella dio el 100% de compatibilidad», comenta mientras la mira con una sonrisa de complicidad.

«En ese momento sentí mucha satisfacción. Saber que yo podía ayudarle fue la alegría más grande del mundo. Sabía que podía darle la oportunidad de vivir y sabía que mi hermano lo necesitaba. Así que obviamente no me lo pensé. Le doné la médula y le salvé la vida. Si no lo hubiera hecho, posiblemente hoy él no estaría aquí contando su historia», comenta Cristina mientras Víctor asienta con la cabeza.

«Encontrar un donante compatible 100% no es tan fácil y recibir esa noticia fue una de las mejores de mi vida». Eso sí, reconoce que también tenía un poco de miedo porque no sabía exactamente cómo iba a ser el proceso. «Me pusieron unas inyecciones para preparar el cuerpo y obtener las células madre. Me las ponía todas las noches durante una semana y el día que llegó el momento ni siquiera tuve que ingresar en el hospital. Es como ir a diálisis. Te sientas y te hacen el proceso durante unas tres horas sin que duela absolutamente nada».

Comenta que lo haría «una y mil veces», algo que seguramente piensan también los 1.852 nuevos donantes de médula ósea que se sumaron en 2022 a la lista de más de 16.000 que forma el banco que hay en Extremadura. Se trata de un número que superó el año pasado en un 229% el objetivo planteado por el Plan Nacional de Médula Ósea.

Preguntas frecuentes Quién puede ser donante de médula. Cualquier persona de entre 18 y 40 años, siempre que disfrute de buena salud. Lógicamente, no pueden serlo los portadores de determinadas enfermedades infecciosas que se transmiten por vía sanguínea, como VIH o hepatitis, entre otras.

Dónde puedo hacerme donante de médula. Para ser donante en Extremadura, lo primero es ponerse en contacto con la asociación Admo a través del correo electrónico info@admo.es o en el teléfono 924271646 en horario de mañana. Luego le harán llegar la información con la guía del donante y el consentimiento informado, el cual se tiene que llevar firmado al hospital. Admo también gestiona la cita con el centro hospitalario más cercano.

Cómo donar Ya no es necesario una intervención quirúrgica, sino que se puede donar a través de una sencilla extracción de sangre periférica.

Y es que Extremadura, en ese sentido, puede presumir de solidaridad, al igual que sucede con las donaciones de órganos. Desde que hay registros, es decir, desde 1990, ha habido 1.009 donantes de órganos en la comunidad autónoma extremeña y la tasa actual se sitúa en 60 donaciones por millón de habitantes, frente al 46,3 de la media del país.

Solo Cantabria, con 82,8 donantes por millón de habitantes, y Navarra, con 71,2, le superan. Por su parte, las regiones de Aragón (37,1), Castilla-La Mancha (36,1) y Madrid (31,3) son las que menos donan.

Cordón umbilical

La historia de Cristina forma parte de esos números solidarios. Es más, ella también es donante de sangre y de cordón umbilical. Tiene tres hijos y tras dar a luz ha donado siempre la sangre del cordón que unía a sus bebés con su placenta.

Se trata de una donación que también puede servir para ayudar a personas con enfermedades congénitas o adquiridas de la médula ósea como las leucemias agudas.

Quizás esas donaciones de Cristina también ayuden en un futuro a salvar la vida de otras personas, como ya lo ha hecho con su hermano Víctor.

En su caso, aunque todo fue bien dentro de la gravedad a la que se enfrentaba, su cuerpo está rechazando el trasplante, algo que también puede ocurrir. Eso se traduce en síntomas que hacen su vida más incómoda.

Donantes por millón de habitantes en cada región Cantabria 82,8

Navarra 71,2

Extremadura 60

La Rioja 58,1

País Vasco 56,4

Asturias 55

Canarias 54,8

Comunidad Valenciana 49,1

Andalucía 48,9

Murcia 48,4

Galicia 47,6

Baleares 46,2

Castilla y León 46

Cataluña 45,8

Aragón 37,1

Castilla la Mancha 36,1

Madrid 31,3

«Ahora tengo sequedad ocular, es como si tuviera arena en los ojos o mucho escozor. Es como si estuviera cortando cebolla todo el día», comenta Víctor.

Toma cinco pastillas diarias, aunque han llegado a ser 17. «No sé cuánto tiempo duraré con ellas». En cualquier caso lo asume como una parte más de un proceso que le ha regalado una segunda oportunidad.

Cuenta que el miedo a la recaída siempre está latente, «pero no puedes vivir cada día con él». Sobre todo aparece cuando llega el momento de las revisiones. Ahora se las hacen cada seis meses. «No pienso en que voy a ponerme malo, aunque el día antes de que me vea el médico es inevitable pensarlo», reconoce.

«Ahora solo pienso en lo que voy a hacer en el día. No miro más allá», dice Víctor. Prefiere no fijarse ni en el futuro ni en el pasado. Atrás han quedado los días de incertidumbre, el miedo a morir o las largas jornadas de aislamiento en las que sus horas pasaban en una burbuja de hospital. «Tenía que ver a mi familia tras un cristal. Eso era muy duro. No podía ni tocarles».

Hoy lo cuenta con la fortaleza de haber superado esta dura etapa y tras fundirse en un fuerte abrazo con su hermana Cristina, la persona que le ha regalado más vida.