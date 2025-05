El 'procés' de Don Benito

Al nacionalismo se llega por la emoción, no por la razón. Por eso es muy difícil convencer a un nacionalista de que su postura es ... irracional, que se sustenta en sentimientos, no en razonamientos. Es imposible ir contra las emociones como es imposible convencer a un enamorado de que va por mal camino y va a sufrir mucho. El nacionalismo no tiene explicación, aunque los nacionalistas fuercen la historia y los símbolos para justificar su postura.

El escritor serbio Danilo Kis (1935-1989) sostenía hace medio siglo que el nacionalismo es negación: «No somos como ellos. Nosotros somos el polo positivo; ellos, el negativo». Esa es la base del nacionalismo y también de su versión más reducida: el localismo, un movimiento que ha empezado a fraguar en Don Benito, primero tímidamente y ahora con más fuerza desde que el PP local, oliendo votos en el tema y antes de que se apropie Vox del movimiento localista, ha cogido la bandera del «primero Don Benito y luego todo lo demás», quebrando así un consenso que se agradecía en estos tiempos de disenso y enfrentamiento por todo.

El día del referéndum sobre la unión de las dos poblaciones, en las mesas del centro de Don Benito salió un rotundo no que contrastaba con el sí del resto del municipio. Cuando he escuchado los razonamientos de quienes, con todo el derecho, se oponen a la unión, se nota el esfuerzo que hacen para encontrar razones económicas, sociales, culturales o políticas que justifiquen esa negación. Al final, la razón fundamental es la emoción: «Don Benito es más ciudad, más importante». ¿Quién se resiste en tiempos de crisis al primer mandamiento del nacionalismo: los culpables son los otros y primero, yo?

El movimiento negacionista era residual, pero si el PP coge esa bandera, la cuestión se complicará, la división pondrá su huevo y viviremos un remedo de 'procés'. Será una interesante lección para entender la irracionalidad en Cataluña. ¿Por qué no comprendemos el ansia independentista catalana y tampoco entendemos que haya en Don Benito quienes se oponen a la unión o, cuando menos, a que se haga si no va Don Benito por delante en todo? No entendemos el procés ni el proceso porque se trata de emociones inexplicables e irracionales, pero que, hábilmente agitadas, dan réditos electorales y hay que tener mucha entereza y mucha madurez política para resistirse a entrar en ese juego.

Además, ese localismo pasional no encaja bien en el espíritu de una Extremadura que no juega al victimismo ni señala culpables, que no se emociona con símbolos y actúa colectivamente con prudencia, sin idealismos artificiales ni emociones exasperadas y primarias. No, en Extremadura no se entiende el localismo dombenitense, aunque sea tan lícito y respetable como el nacionalismo catalán. Las emociones son libres.

El nacionalismo nace a finales del siglo XIX y las élites lo justifican buscando lo que el investigador del CSIC Javier López Facal llama «siete pasos para crear una nación donde no la había». Los nacionalistas buscan o inventan un origen remoto con un héroe legendario, un enemigo común y bandera, himno, traje, fiesta y lengua.

Ahora asistiremos a una búsqueda de razonamientos para justificar la oposición a un nombre que no sea Don Benito-Villanueva y, de paso, a la unión. De esos siete pasos del nacionalismo, algunos le sirven también al localismo: no será difícil idealizar el pasado e incluso el presente, buscar una fiesta y un héroe y, sobre todo, inventar enemigos (villanovenses, calabazones vendidos y alcaldes de las dos ciudades) y un eslogan: «Villanueva nos roba». El proceso ha comenzado.