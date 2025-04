Doña María: la antigua maestra obligada a dejar la casa

Antonio J. Armero Cáceres Domingo, 17 de septiembre 2023, 07:32 | Actualizado 08:16h. Comenta Compartir

María (93 años) no lo cuenta porque le puede su discreción, pero esa carta que recibió el pasado abril le tiene el ánimo revuelto. Se la envió el ayuntamiento de La Moheda de Gata, el pueblo cacereño de colonización al que llegó siendo una veinteañera para dar clases a los más pequeños. Como era norma en la España de 1958, le dieron una casa gratis. La de la maestra, en la misma plaza del ayuntamiento, junto a las del cura, el médico y el perito. «Yo ahora vivo en Cáceres, pero mi casa es la del pueblo», deja claro la anciana, que de no mediar un giro en la situación, no podrá cumplir su deseo de volver a instalarse en La Moheda. Porque el Consistorio de esa entidad local menor le ha comunicado por escrito que tiene hasta el 15 de diciembre para entregar las llaves de ese inmueble que guarda muchos de los mejores recuerdos de su vida.

Los evoca ahora María Ignacia Moreno Delgado sentada a la mesa camilla de su vivienda en el centro de la capital, en la que se instaló al inicio de la pandemia. Cuando la tormenta de confinamientos y miedos pasó, ella regresó ocasionalmente al pueblo, ya sin su marido, que murió hace tres años. Empezaba la mujer a sacudirse el duelo y los temores, y a pensar en volver a instalarse en la casa de su vida, cuando recibió la carta.

La primera llegó en abril. En ella le informaban de que su vivienda y otras dos, también de maestros, iban a dejar de ser consideradas edificios escolares de dominio público. Por dos motivos principales: que esas casas «ya no vienen siendo ocupados efectivamente por estos a los efectos de residencia de maestros docentes en activo y que se vienen utilizando como viviendas vacacionales o de recreo». Y en segundo lugar, que el pueblo las necesita porque la falta de viviendas libres está haciendo que jóvenes interesados en vivir allí se instalen la cercana Moraleja (6.691 habitantes, frente a los 550 de La Moheda).

Vivienda en la que la profesora vivió desde 1958, en la plaza de España de La Moheda de Gata.

Esos tres inmuebles son municipales desde el año 1980, cuando se los cedió su anterior propietario, el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario).

En junio, la maestra recibió otra carta, en la que se le informaba de que sus alegaciones habían sido desestimadas. En ellas, María asume desde el primer párrafo que «la desafectación pudiera resultar procedente por responder a razones justificadas de interés municipal», pero considera igualmente cierto que su caso presenta algunas particularidades, entre ellas su edad. «No puedo comprender –expone– que sea precisamente ahora, ya fallecido mi esposo y cuando he alcanzado la avanzada edad de 93 años, y presentando las limitaciones físicas y de movilidad propias de la misma, cuando se decide poner en marcha el expediente».

Las alegaciones

La anciana está en plenas facultades mentales, pero padece degeneración macular, una enfermedad oftalmológica que no le permite ya ni leer ni pintar ni coser, que son sus grandes aficiones. Entretiene sus días escuchando la tele y Radio María.

En sus alegaciones, María añade los informes de un oftalmólogo y un médico internista. Y explica que sigue empadronada en La Moheda –en las elecciones de mayo pasado votó allí, detalla– y que aunque tiene una casa en el pueblo, esta sí de su propiedad, no puede ocuparla porque sus 18 escaleras son incompatibles con su falta de visión y su movilidad limitada.

«Doña María», como la conocen la mayoría en el pueblo, cuenta también que en el año 1995, nada más jubilarse, pidió al alcalde de entonces comprar o arrendar esa casa que le dieron cuando llegó al pueblo, pero el regidor «no quiso recogerme los escritos que yo le llevaba», recuerda la mujer.

La mujer admite las razones para dejar la vivienda, pero pide que la orden se deje en suspenso, dada su edad

Dada la particularidad de su caso, la maestra solicita a la junta vecinal de la entidad local menor que «sin perjuicio de la eventual aprobación definitiva del expediente de desafectación, deje el desalojo en suspenso por un tiempo prudencial».

«Solo pedimos que la dejen tranquila», completa su hija Ester. «Tienen ya 93 años –enfatiza–, no creo que pasara nada porque le concedieran esperar seguramente no demasiado tiempo, más aún teniendo en cuenta el gran servicio que ha prestado a muchas generaciones de vecinos del pueblo».

Pero la junta vecinal de La Moheda tiene otra opinión. Defiende que «está acreditado que la alegante no reside en la localidad pese a estar empadronada en ella». Y le recuerda a María que tiene otra casa en la población, «que por los signos exteriores se encuentra en bastantes mejores condiciones que la que pide conservar». Dice también la administración que el perfil familiar, social y económico de la anciana no se corresponde con el de alguien a quien perder esa vivienda pudiera dejar en una situación de exclusión social». Y adelanta que si no entrega las llaves en el plazo concedido, pedirá el desahucio en los tribunales.

«¿Y si no se resuelve el problema y le obligan a devolver la casa, qué hará, se quedará a vivir en Cáceres?, se le plantea a María. Y ella contesta al segundo: «Pues... Eso no lo he pensado. Sabe Dios cómo estaré en diciembre».

