Domingos y festivos que abren las tiendas y supermercados estas Navidades: Mercadona anuncia sus horarios especiales Horarios de tiendas y supermercados para los días 24 y 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero, y los domingos de apertura

Irene Toribio Martes, 9 de diciembre 2025, 13:54

Se acercan las fiestas de Navidad y para muchos, más allá de la magia y la ilusión, son sinónimo de compras. Regalos, turrones, marisco... Ya sea para aprovechar los días libres o porque el reloj manda y el tiempo se nos acaba echando encima, los domingos y días previos a las grandes festividades suelen suscitar la misma pregunta: ¿abren las tiendas y supermercados? Pues estos son los nuevos horarios de las principales cadenas estos días de diciembre y enero.

Mercadona

- Domingos de diciembre: Cerrado

- 25 de diciembre (Navidad): Cerrado

- 1 de enero: Cerrado

- 6 de enero (Día de Reyes): Cerrado

- 24 y 31 de diciembre: Abierto en horario especial (de 09:00 a 19:00)

Carrefour

En Cáceres, según su página web:

- Domingos 21 y 28 de diciembre: Cerrado

- Domingo 14 de diciembre: Abierto

- 25 de diciembre (Navidad): Cerrado

- 1 de enero: Cerrado

En Mérida, según su página web:

- Domingos de diciembre: Cerrado

- 25 de diciembre (Navidad): Cerrado

- 1 de enero: Cerrado

En Badajoz, según su página web:

- Domingos 21 y 28 diciembre: Abierto

- 25 de diciembre (Navidad): Cerrado

Supermercados DIA

- Domingos de diciembre: Cerrado

- 25 de diciembre (Navidad): Cerrado

- 24 y 31 de diciembre: Abierto en horario especial (hasta las 18:00 horas)

ALDI

- 24 y 31 de diciembre: Todas sus tiendas estarán abiertas en horario reducido

- 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: Cerrado

- 5 de enero: Algunas de sus tiendas estarán abiertas en horario reducido y otras en horario habitual (en su web oficial pueden consultarse los horarios de cada tienda)

Lidl

Si sigue la tendencia de años anteriores, el supermercado ofrecería horarios especiales en Navidad: por ejemplo, el 24 de diciembre abrió con horario reducido (09:00-19:00). En este caso lo ideal es consultar la página web oficial de la cadena y localizar tu tienda más cercana para conocer sus horarios.

El Corte Inglés

- Domingos 21 y 28 de diciembre: Abre en horario especial (de 10:00 a 22:00)

- 25 de diciembre (Navidad): Cerrado

- 1 de enero: Cerrado

- 6 de enero: Cerrado

- 24 y 31 de diciembre: Abre en horario especial (de 10:00 a 20:00)

Centro Comercial El Faro

- Domingos 21 y 28 de diciembre: Abierto en horario habitual

- 24 y 31 de diciembre: Horario especial

Tiendas como Inditex: de 12:00 a 15:00 h

Otras cadenas: hasta las 20:00 h

- 1 de enero: Cerrado

- 5 de enero: Abierto en horario normal

- 6 de enero: Cerrado

Los establecimientos de restauración en los centros comerciales podrían no seguir estos horarios especiales.

Centro Comercial Ruta de la Plata

- Domingo 14 de diciembre: Abierto

Los establecimientos de restauración en los centros comerciales podrían no seguir estos horarios especiales.