Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP Alfonso Curiel Rodríguez será su sustituto en la Consejería de Hacienda y Administración Pública

A. B. Hernández Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:52

Domingo Jesús Expósito ha cesado a petición propia como director general de Función Pública porque forma parte de la candidatura electoral del PP a los comicios autonómicos del 21 de diciembre. Una inclusión incompatible con sus responsabilidades como alto cargo de la Junta.

Cabe recordar que la Ley Electoral de Extremadura establece que el cargo de diputado es incompatible con ser alto cargo del Gobierno regional. En realidad, con cualquier otra función pública que no derive de su cargo como diputado.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer tanto su cese como su sustitución por Alfonso Curiel Rodríguez, como adelantó la consejera portavoz, Elena Manzano, y el DOE publica hoy el cambio que se produce en la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Manzano agradeció en nombre del Ejecutivo regional a Expósito los servicios prestados al frente de una delegación «con una especial complejidad», dijo la también consejera de Hacienda. No en vano, el hasta ahora director general de Función Pública ha coordinado en los dos años y medio de gobierno del PP los procesos selectivos en el ámbito de la administración general, entre otras responsabilidades, incluida la oposición extraordinaria de estabilización.

Domingo Expósito, valorado igualmente por los representantes sindicales, va en el número 10 por la lista que el PP presenta por la provincia de Cáceres a las elecciones autonómicas y que encabeza María Guardiola. Se da por hecho que pasará a ser diputado en la Asamblea de Extremadura y es el motivo por el que ha solicitado su cese.

No será, en cualquier caso, su estreno en política, porque Domingo Expósito ya fue en la candidatura del PP a las municipales de 2015 con Elena Nevado como cabeza de cartel para el Ayuntamiento de Cáceres. Hasta entonces era gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) en la capital cacereña.

Su despedida

El hasta ahora alto cargo de la Junta mantuvo su acta de edil hasta las últimas elecciones autonómicas y municipales de 2023. En su despedida del Consistorio cacereño, Domingo Expósito indicó que su relevo es «natural» y su paso por la política municipal fue «una escuela de vida» en la que aprendió que se puede trabajar «con personas de ideas diferentes, o que tienen soluciones diferentes para resolver los mismos problemas». Esta idea se la ha transmitido también a sus hijos, según dijo, para que valoren la importancia y el reto de convivir con quien no piensa igual, «siempre bajo el respeto y la democracia».

«Aquí siempre se ha visto democracia, nunca hemos visto ningún síntoma autoritario», destacó el edil 'popular' en su despedida del Ayuntamiento de Cáceres, en la que agradeció a sus compañeros, a los que consideraba ya «amigos», la enseñanza que le aportaron.

Domingo Expósito avanzó entonces que seguiría trabajando por el bien de la sociedad «desde donde esté» y en 2023, tras el pacto de gobierno de PP y Vox, que permitió a María Guardiola convertirse en presidenta de la Junta, fue nombrado director general de Función Pública.