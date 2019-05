Domingo completo EL BATISCAFO En el domingo electoral los colegios tienen ese aspecto atípico de trasiego de adultos que entran y salen ALFONSO CALLEJO Miércoles, 1 mayo 2019, 09:23

El día prometía. Desde temprano ya se advertían esos síntomas de la primavera donde el verde encendido de la hiedra nueva contrasta con las primeras flores de los geranios, y el frescor de la mañana se disipa presuroso con los hálitos perfumados de los naranjos. Tocaba recolectar los limones luneros, para dejar espacio libre a las nuevas flores. Y también hubo tiempo para segar el césped, donde el aroma de las matas de poleo recién cortado evocan tozudamente antiguas andanzas junto al bravío cauce de las gargantas veratas. Una ducha y a comer. Hay paella. Bien.

Pero también es domingo electoral. Los colegios tienen ese aspecto atípico de trasiego de adultos que entran y salen, como si nos destinaran una jornada bisiesta para rememorar una añeja vivencia de pizarras y pupitres. El saludo cordial al policía de la puerta, la consulta de la lista del censo, la cabina con cortinilla (y papeletas desordenadas), el apoderado de siempre de la mesa (cuatro años más viejo)… toda una parafernalia placentera para quienes recordamos la primera votación tras 40 años sin urnas. Y las opciones políticas, después de mucho tiempo de blanco o negro –de rojo o de azul– se han multiplicado últimamente. Incluso hay esta vez algo que hurga cosquilleando en algún surco de nuestra corteza cerebral que desentumece las notas de «montañas nevadas, banderas al viento», el «prietas las filas» en el fuego de campamento y el «cara al sol» en el patio antes de entrar (formados) en el aula con nuestro vaso de plástico (tocaba ese día leche en polvo). Estamos hechos de vivencias, porque a lo mejor en algún momento posterior gritamos «amnistía y libertad» e incluso algunos sones de la 'Internacional' salieron tímidamente de nuestros labios mirando de reojo a cada lado. «Quien a los veinte años no es de izquierdas es que no tiene corazón, pero quien continúa siéndolo a los cuarenta es que no tiene cabeza». Winston Churchill olvidó decir qué sucedería a los 60. Qué cosas.

Mientras guardamos el carné enfilamos el camino de la Feria del Libro, siguiente etapa. Es momento de buscar alguno de aquellos títulos que quedaron olvidados en la anterior lista, siempre demasiado pretenciosa; mañana, con más tiempo, acometeremos el embate literario con vistas al verano. Pregunto por 'Sapiens', de Yuval Noah Harari. Lo tienen. Bien. Y con el paquete bajo el brazo nos dirigimos hacia otra obligación ineludible cuando se ha nacido en Cáceres: ir a ver a la Virgen de la Montaña, incorporándonos a ese hormiguero humano de ida y vuelta que se perfila ya en Cánovas y toma cuerpo en la Plaza Mayor y donde uno, si es perseverante, puede encontrar a esa persona de la que ha perdido el teléfono como si desfilaran por allí todos los integrantes de la guía telefónica. Bueno, y donde nos encontramos hasta con quien no quisiéramos ver.

Anochece. Es noche electoral y hoy no hay peliculón. Hoy toca ese zapping previsible donde sabemos qué vamos a encontrar en cada canal: barras de colores, porcentajes de escrutinio, opiniones de analistas… como dijera nuestro llorado Manuel Alcántara «creíamos que íbamos a ganar los del PP y hemos ganado los del PSOE». Jardinería, voto, libros, Virgen, noche de escrutinio. El domingo mereció la pena.