El doctor Barquilla, actor por unos días para atraer médicos a los pueblos

Alfonso Barquilla es médico y por unos días se ha convertido en actor para atraer a los jóvenes estudiantes a la Medicina de Familia en el mundo rural. Ha participado en la película documental 'Cerca de ti', que ya se está proyectando en salas de todo el país para intentar luchar contra la carencia de facultativos.

La iniciativa es idea de Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) para conmemorar su 50 aniversario. Querían hacer algo especial y elaboraron una pieza audiovisual de 60 minutos en la que se aborda el día a día de los especialistas en Medicina de Familia.

El objetivo es reivindicar el papel de estos profesionales y cuáles son sus problemas, intereses y su futuro, así como su importancia dentro de la sanidad.

El documental tiene como protagonistas a cinco médicos que ejercen en distintas zonas de España. Uno de ellos es Barquilla, que se jubiló el pasado año y ha trabajado durante cuatro décadas como doctor en la zona de salud de Trujillo. En concreto, en los consultorios de las pequeñas localidades de Herguijuela y Conquista de la Sierra.

«La Medicina de Familia está totalmente desatendida y la rural es ya el colmo del desastre», dice Barquilla

«Los médicos de los pueblos nos estamos jubilando y los consultorios están quedando abandonados»

En octubre del año pasado estuvo grabando junto a una productora. «Pretendían que contásemos lo que es la Medicina de Familia y nuestra experiencia, qué nos ha aportado y que puede proporcionar a quienes serán los futuros médicos», añade Barquilla.

A través de su historia, junto a las de doctores de Sanlúcar de Barrameda, Teruel, San Fernando de Henares (Madrid) y Barcelona, se desgrana lo bonito de dedicarse a la Medicina Familia. «Yo nací literalmente en el campo, en una finca cerca de la localidad de Madroñera. Estudié en Madrid, pero siempre quise ejercer en el mundo rural. Así que, al finalizar la carrera universitaria, regresé, obtuve la plaza y desde entonces no me he movido de la zona de Trujillo», apunta Barquilla, que relata cómo era un día en su vida cuando trabajaba en los consultorios.

«Llegaba por la mañana y empezaba a pasar la consulta en torno a las nueve a una población muy envejecida. Había citas que pedían ellos y también citaba yo a los que quería revisar, normalmente pacientes con diabetes, EPOC o hipertensión para hacer una revisión de seguimiento. Otra parte de la mañana la dedicaba a hacer visitas domiciliarias y, entre medias, las urgencias que iban surgiendo», recuerda Barquilla, que añade que «el tiempo que le quedaba libre lo dedicaba a la investigación, la docencia y revisar artículos científicos, entre otras funciones. «La medicina rural te permite hacer tareas que la urbana no, más que nada por falta de tiempo», matiza. Otro día a la semana tenía guardia de 24 horas y la empalmaba con la consulta.

Plazas sin cubrir

Alfonso Barquilla, con la perspectiva que otorga la experiencia, hace una radiografía de la situación actual de la atención primaria en Extremadura.

«Ahora mismo la Medicina de Familia es un desastre; está totalmente desatendida y la medicina rural es ya el colmo del desastre porque los médicos que siempre hemos estado en pueblos pequeños nos estamos jubilando y se están quedando abandonados un montón de consultorios. Los jóvenes ya no quieren trabajar en ellos. Ahora se plantean estar cerca de la ciudad en la que viven», lamenta Barquilla, que cuando él mismo se jubiló, según dice, «el SES tardó bastante tiempo en encontrar a un profesional que ocupara su plaza».

Indica que «la situación se ha complicado desde hace unos años por falta de previsión». Explica que estaba claro que el 'boom' de médicos que entraron a trabajar en la década de los ochenta se iban a jubilar y se sabía cuándo se iba a producir ese momento. «Sin embargo, nadie previó médicos para cubrir esas jubilaciones. A eso se suma que, cuando llegan situaciones como el verano o la Navidad, la situación explota», apunta Barquilla.

No le falta razón teniendo en cuenta que en Extremadura hay más de 40 plazas de difícil cobertura sin médico y que en las dos últimas convocatorias del examen MIR se han quedado desiertas 42 vacantes en total.

Ampliar Alfonso Barquilla, médico que ha trabajado 40 años en la zona de salud de Trujillo y que alerta de la «situación crítica de la Medicina de Familia».

Para que ese tipo de situaciones no se sigan dando está hecho este documental que el lunes 18 de diciembre llegó a Extremadura. Se proyectó en la sala del Colegio de Médicos de Cáceres. Ya antes se pudo ver en el Cine Proyecciones de Fuencarral, en Madrid, y en todos los congresos que organiza Semergen.

En ese sentido, la consejera de Salud de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha anunciado en una intervención en la Asamblea la puesta en marcha de un plan de atracción y retención de profesionales, que «ha empezado a caminar y será una realidad plena en 2024».

Ese plan contendrá medidas como la implantación de retribuciones fuera de los contratos de guardia y el fomento de sinergias entre servicios de distintos hospitales de la región para fidelizar a los profesionales. Asimismo, García Espada ha apuntado que las publicaciones y los proyectos científicos baremarán en el currículo de los trabajadores sanitarios, a lo que se sumarán actuaciones de flexibilidad laboral y conciliación.

