El 48% de los docentes de la UEx llevan toda su carrera investigando La ratio de profesores que tienen reconocidos todos sus sexenios potenciales es más alta que la media de las universidades españolas A.A. CÁCERES. Domingo, 5 mayo 2019, 14:53

El 48 por ciento de los profesores de la Universidad de Extremadura (UEx) no han dejado de investigar desde que comenzaron su carrera, un porcentaje que supera en dos puntos la media nacional y que solo mejoran Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria y Castilla La Mancha. Que no han desatendido esa parcela de su actividad docente se sabe fijándose en sus sexenios, una variable con la que el Ministerio de Educación y Formación Profesional mide la actividad investigadora en las universidades españolas.

Los profesores que investigan pueden solicitar cada seis años que se les reconozca esa labor. Lo hacen presentando sus trabajos (artículos en revistas especializadas, libros o patentes, fundamentalmente) ante la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora). Si los expertos entienden que el aspirante cumple los requisitos, le conceden el sexenio, que supone un impulso a su carrera profesional y una mejora salarial. En el caso de la UEx, el primer sexenio reconocido implica que la nómina aumente en 650 euros brutos anuales; el sexto alcanza los 2.700 euros.

EN SU CONTEXTO

Una de las varias formas de intentar responder a la pregunta de si los docentes investigan mucho o poco es mirando cuántos de ellos tienen los sexenios óptimos o potenciales, es decir, todos los que podrían tener por el tiempo transcurrido desde que leyeron su tesis. El mencionado 48% de la UEx, frente al 46% de media nacional del curso 2017/18, se refiere a todo el cuerpo docente. La proporción sube al 61% en el caso de los catedráticos, aunque aquí sí está cuatro puntos por debajo del conjunto estatal.

EN PRIMERA PERSONALuis José Marín Hita Expresidente de la junta de Personal Docente Investigador «Es una labor ingrata y vocacional, que la mayoría saca adelante renunciando a una parte de su tiempo de ocio» Pedro Fernández Salguero Vicerrector de Investigación y Transferencia «Estamos en la media nacional, al nivel de universidades con muchos más alumnos»

«Son datos positivos», valora Luis José Marín Hita, catedrático de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que durante los últimos cuatro años ha ejercido como presidente de la Junta de PDI de la UEx. Él pone el foco en una cifra: los 2,2 sexenios de media en el cuerpo docente de la UEx. La ratio nacional es de 2,3, «pero hay que tener en cuenta que la media nacional sube porque hay varias universidades que tienen una tasa muy alta», explica Marín Hita. Se refiere a la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona o la Pompeu Fabra.

«Un dato positivo»

«Estar en el grupo de las veinte primeras sobre un total de casi cincuenta es un dato positivo», insiste Marín, que llama la atención sobre la falta de reconocimiento social que tienen los profesores que investigan. «Está extendido el pensamiento de que cuando termina la clase, el profesor ha acabado su jornada y se va a casa, y no es así -asegura-. Además de dar clases y atender las tutorías, los profesores universitarios asumimos una tarea de gestión ingente, que no está reconocida ni pagada. Participamos en comisiones y otros órganos que nos absorben mucho tiempo».

Esta realidad convierte a la investigación «en algo ingrato», añade Marín. «Es algo vocacional que la mayoría saca adelante renunciando a una parte de su tiempo de ocio». Además, hay que «luchar contra un sistema de reconocimiento de la labor investigadora que es injusto, y que hace que hoy en día sea más difícil que antes lograr sexenios».

Estas dificultades que él refiere tienen que ver con cuestiones como en qué revistas especializadas se publica. «Algunas exigen pagar, lo cual pervierte el sistema», apunta Marín, que además, cree que «tal como está organizado, el sistema beneficia a las universidades más grandes, las que tienen grupos de investigación formados por un número alto de profesores».

A Pedro Fernández Salguero, vicerrector de Investigación y Transferencia, las cifras del Ministerio también le dejan un buen sabor de boca. «Estamos en la media nacional, con números similares a regiones como Madrid o Valencia y al nivel de universidades con muchos más alumnos», valora de entrada. «En la universidad -sitúa-, la investigación no es un plus, sino una obligación que tiene todo docente. La mayoría no lo hace por mejorar su salario, sino por motivación profesional».

En cuanto a los planes que en este campo tiene el equipo rectoral salido de las elecciones del pasado diciembre y liderado por Antonio Hidalgo, Fernández asegura que algunas medidas ya se han puesto en marcha. «La premisa es intentar hacer de la UEx un lugar más atractivo para los investigadores -plantea el vicerrector-. Tenemos que intentar atraerles. Y específicamente, nos gustaría rescatar a jóvenes formados en nuestra universidad y que ahora están en otras».

Mejores condiciones

«Tenemos que implementar la carrera investigadora -continúa-, que exista igual que existe la docente, y que la una no esté ligada obligatoriamente a la otra, o que sean paralelas». Mejorar la situación actual pasa por ofrecer condiciones más atractivas y sacar más partido «a programas de investigación como el Ramón y Cajal, el Marie Curie o el Juan de la Cierva».

«Una de las herramientas que implantaremos -anuncia Fernández Salguero- será el denominado kit de arranque para investigadores. Les daremos un laboratorio y una dotación económica para que en esa fase inicial no se vean desamparados hasta que su proyecto está más rodado y logra la financiación externa». Se utilizarán, añade, los despachos, laboratorios y zonas comunes que hay libres en los edificios de los institutos universitarios de investigación de los campus de las dos capitales provinciales. Aunque no se han marcado unas metas fijas, el vicerrector afirma que «el escenario ideal pasa por atraer cada año a entre veinte y treinta investigadores».

personas formaban del cuerpo docente de carrera de la UEx en el curso 2017/18. De ellos, el 75,6% tiene al menos un sexenio de investigación, frente al 78,1% de ratio nacional.

es el número de sexenios que suman los integrantes del cuerpo docente de carrera de la UEx. La media es de 2,2 por docente.