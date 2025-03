Los docentes extremeños con plaza en Canarias podrán seguir en la región hasta septiembre

Los interinos docentes con jornada completa que estén trabajando en Extremadura y que hayan logrado una plaza en propiedad en Canarias, más de un ... centenar por el momento, podrán continuar en la región hasta final de curso con una comisión de servicio y no incorporarse a su nueva plaza en el archipiélago hasta el 1 de septiembre de 2025.

Es el acuerdo que la Consejería de Educación ha dado a conocer esta mañana en la sectorial extraordinaria que ha convocado y que se extiende al conjunto de la península.

Las fechas del proceso de estabilización que en el ámbito docente han llevado a cabo las diferentes comunidades autónomas durante este año, con exámenes el pasado junio, no han coincidido con las de Canarias. Esto ha generado un desfase en la resolución de la convocatoria.

Mientras en la península los docentes que han logrado plaza en este proceso se incorporaron a sus puestos el pasado 1 de septiembre, con el inicio del curso escolar, en Canarias no ha sido así. Es ahora cuando el archipiélago está resolviendo su proceso de estabilización en el ámbito docente. En cumplimiento de la normativa vigente debe culminarlo el 31 de diciembre de este año, de tal modo que quienes hayan logrado una plaza docente en propiedad en Canarias deberían incorporarse a la misma el 1 de enero de 2025.

«Pero esto supone un problema tanto para quienes han logrado una plaza como para el ámbito docente del resto de comunidades, que estarían obligadas a mitad de curso a buscar sustitutos para los interinos que se marchen a Canarias», explica Mercedes Barrado, de CSIF. «Es el motivo por el que se ha acordado que puedan continuar en sus puestos hasta final de curso y tomar posesión de su plaza en Canarias en el arranque del siguiente, el 1 de septiembre de 2025».

«El calendario establecido para resolver este problema establece el 30 de diciembre como el día en que se realizaría el cese del puesto de trabajo; el 31 en el que se procedería al nombramiento como funcionario de carrera y el 1 de enero la fecha en la que se concederían las comisiones de servicio«, detalla Alfredo Aranda, de PIDE.

«Por el momento son más de un centenar los docentes afectados por esta situación, interinos que trabajan en Extremadura y que habrían logrado su plaza en propiedad en Canarias, pero creemos que el número final puede ser bastante mayor porque se están produciendo errores en la baremación de los méritos por parte del gobierno del archipiélago que hay que corregir», explica Aranda.

Oferta de 2024

Por otro lado, este sindicato ha vuelto a oponerse a la oferta pública de empleo aprobada para este año en el ámbito docente extremeño. 279 plazas que PIDE mantiene que son insuficientes y que han centrado el segundo punto del orden del día en la sectorial extraordinaria de esta mañana.

«Hemos pedido que se aplique una tasa de reposición del 120%, como en Sanidad y en Administración General; no hay excusa para no hacerlo al estar la temporalidad en los cuerpos docentes muy por encima del 8%», argumenta la central. Con la aplicación de esta tasa, indica, el número de plazas que conformarían la oferta pública ascendería al menos a 497.

La administración no ha atendido la petición de PIDE y el sindicato no ha aprobado la oferta. Además, la central ha solicitado a Educación que convoque en tiempo y forma las sectoriales. «La convocatoria de esta mañana nos llegó el correo el viernes 13 a las 12:05 horas para reunirnos el lunes 16 a las 09:00 horas, y sin remitir ninguna documentación de los puntos incluidos en el orden del día. Al no ser la primera vez que sucede, en caso de repetirse en próximas mesas el incumplimiento de cualquiera de estas cuestiones por parte de la administración, desde PIDE no asistiremos y, en caso de celebrarse, las impugnaremos legalmente».