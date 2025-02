Doce horas adolescentes

Vacaciones en el instituto. Las calles de nuestras ciudades se llenan de grupos de adolescentes. Caminan y se relacionan como siempre han caminado y se han relacionado los adolescentes: en grupo, con movimientos bruscos e inesperados, ocupando la acera, dando voces, bromeando y realizando desplazamientos ... imprevisibles, sin atender al resto de viandantes, pero esquivándolos en el último momento.

Los mayores, cuando ven venir a un grupo de adolescentes desmadejados en modo 'hoy nos han dado vacaciones y salimos de estampida a pasárnoslo bien', se asustan, se protegen, se apartan, se preocupan de su supervivencia y no se mueven hasta que pasa la marabunta, dan gracias a dios por no haberse roto la cadera y respiran aliviados a la espera del siguiente grupo.

¿Pero cómo se lo pasan bien los más jóvenes? En el HOY publicamos cada viernes un reportaje titulado '12 horas en...'. En él se dan pistas para ir a un pueblo o ciudad de Extremadura, la Beira y el Alentejo a pasárselo bien. Pero hay que precisar que se detalla dónde se lo pueden pasar bien los viajeros maduros: dónde comprar dulces, quesos o embutidos, por dónde dar un paseo tranquilamente, qué museos visitar, en qué bares y restaurantes desayunar, tomar el aperitivo y comer, qué monumentos admirar...

Me he preguntado cómo sería una guía para adolescentes donde se recogieran 12 horas en Badajoz, Évora o Nuñomoral. Sería una sección a la caza del lector joven, pero quizás espantaría al lector maduro. O no. Abuelos y padres leerían con interés lo que buscan y hacen sus hijos y sus nietos cuando van a otra localidad a visitar a un amigo.

En una guía sobre qué hacer durante 12 horas en una ciudad extremeña, habría que seleccionar para el desayuno bien las multitiendas donde venden los bollicaos más baratos, bien los bares donde sirven un cacao caliente con galletas o tostadas con Nocilla. A partir de los 18, también se podrían proponer bares con tostadas con aguacate e infusiones ricas. Y para comer, guía de pizzerías, chinos y burgers.

Para las compras, estaría bien una guía de tiendas de ropa de segunda mano, de cómics, juegos de ordenador, camisetas, sudaderas y zapatillas y, sobre todo, una ruta por las tiendas de chucherías, que siguen siendo un negocio redondo como se demuestra en Cáceres, donde han quedado libres media docena de locales de Sánchez Cortés y nunca se había visto tanta rapidez en volverse a ocupar por otras franquicias y negocios de golosinas, gominolas y frutos secos.

Habría que destacar cuáles son las tiendas de chucherías de cada ciudad escogidas por los adolescentes para quedar y pasar en el exterior horas y horas. También están los puntos urbanos de encuentro, que varían mucho con los tiempos. Así, en Cáceres, ahora está de moda verse en las escalinatas de la plaza Mayor o en el parque de El Rodeo en verano.

Algo fundamental en un 12 horas en... para jóvenes es en qué sitio del pueblo o de la ciudad quedan los grupos para ensayar coreografías que luego subirán a TikTok e Instagram. Eso existe en el pueblo más chico. En Cáceres suelen ir a la puerta del auditorio. Son espacios amplios donde ponen música y bailan acompasadamente el Despechá de Rosalía o 'córeos' de El Rey León o Malinche. ¡Muy divertido!

Y no puede faltar el botellón y su preparación: guía secreta e ilegal de multitiendas donde venden alcohol sin pedir el carnet o dónde reunirse a beber sin que te pille la poli. Aunque lo malo de una guía así es que el mundo adolescente es tan variable e imprevisible que lo que vale hoy, no sirve mañana.