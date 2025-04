Un divertido discurso de graduación lleno de chascarrillos en Villanueva de la Serena

«Buenas noches a todos, a todas y a todes. Me parece que tenemos cuatro minutos», dice un joven. «Fenómeno, nos sobran tres», responde el ... otro. Así empieza el discurso de graduación de dos estudiantes de Bachillerato del IES Pedro de Valdivia, en Villanueva de la Serena. El vídeo ha sido publicado por el usuario tahaa0_1 en Tik Tok y acumula 9 millones de visualizaciones y 1,4 millones de 'me gusta'.

Ante el éxito, el mismo usuario ha compartido una entrada en la que tira de guasa: «Llama cuando quieras un discurso. Para Lamine Yamal y Pablo Torre siempre será un placer», escribe, a propósito del parecido físico de los estudiantes con estos dos futbolistas, mientras suena de fondo la canción 'La Old Skul' de Rauw Alejandro.

«El discurso es más bien corto, pero así son las mejores cosas de la vida: cortas e intensas», dice uno de los jóvenes, provocando las risas del público. «Ya estamos aquí en nuestra graduación de Bachillerato, ya va quedando menos para la jubilación», añade.

Los alumnos intercalan agradecimientos a sus familiares y profesores con un sinfín de bromas y chascarrillos en un divertido discurso. «Gracias a Javi y a María por las clases de matemáticas, ahora ya no pierdo al parchís», señala uno de los alumnos, que se atreve a pedir el resultado de la suma de 2 y 2 al público para rematar con «Los que le metieron al Madrid el otro día».

En su repaso a las asignaturas y los agradecimientos a los profesores nombran Biología, Química, Educación Física, Tecnologías de la Información o Filosofía. De esta última, uno de ellos dice que «lo que sí me ha quedado claro es la frase 'solo sé que no sé nada'... nunca me había sentido tan identificado».

El discurso está repleto de frases que arrancan las carcajadas al público. «Gracias por enseñarnos las reacciones orgánicas, aunque la única que me ha quedado clara es que alcohol más alcohol da lugar a resaca. De todas formas mañana te lo confirmo», le dice uno de los estudiantes a un profesor. «Los problemas de matemáticas, cuando te salía que María tenía 2,4 hijos... Yo sabía que algo fallaba», cuenta otro. Y vuelven a la carga: «Gracias por enseñarnos que no hay que meter el pendrive en cualquier puerto USB y si lo haces, que sea con protección».

Los jóvenes finalizan su discurso dedicándole unas palabras a su tutora que, según cuentan, les ha acompañado desde su primer día en el instituto. «Oh Margarita, Margarita, Margarita. De todas las flores tú eres la más bonita, porque a pesar de aguantarnos tú nunca te marchitas. Recordaremos tus exámenes de lectura con un cero aunque a pesar de eso siempre le tendremos anhelo. También tus anécdotas y tus momentos sensibles, pero sobre todo cuando nos ponías 'Los increíbles'», narran entre risas del público. Los jóvenes terminan sus versos con un cariñoso mensaje a la profesora: «Y aunque esta etapa se haya terminado, existe nuestro corazón y tú te lo has ganado».