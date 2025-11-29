HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
Álvaro Valverde, Elena Álvarez, Gabriel Moreno, Manuel Pecellín y Jesús Sánchez Adalid durante la mesa redonda en el foro 'Constitución y Autonomía', celebrado ayer en Mérida. J. M. ROMERO
FORO CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO DE AUTONOMÍA

La disyuntiva entre marcharse para alcanzar el 'triunfo' o quedarse en la región

Cuatro generaciones de escritores extremeños reivindicaron ayer en el foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía' de HOY la cultura como pilar democrático

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:32

La tercera edición del foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía' celebrado ayer en Mérida por el Diario HOY incluyó una mesa redonda moderada por el por el profesor de Derecho Constitucional y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno. En ella participaron los escritores extremeños Manuel Pecellín (Monesterio, 1944), Álvaro Valverde (Plasencia, 1959), Jesús Sánchez Adalid (Don Benito, 1962) y Elena Álvarez (Olivenza, 1994), todos ellos de diferentes edades, estilos y vivencias. Durante el momento que compartieron en el evento, pusieron de relieve la disyuntiva entre marcharse fuera de la región, para poder así alcanzar el ansiado 'triunfo', o quedarse en ella.

La mayoría de los participantes en el coloquio, incluido el moderador Gabriel Moreno, coincidieron en que la región es el lugar ideal para vivir con el matiz de que en ella «faltan oportunidades para los jóvenes».

«Hemos vivido la emigración de la inteligencia para poder triunfar, algo que ahora es más fácil. Soy protagonista de los últimos momentos en los que vivimos esa dicotomía porque tuve la tentación de marcharme de Extremadura porque no tenía sentido quedarme. Finalmente no me marché y con el tiempo fue lo mejor que me pudo pasar», compartió Jesús Sánchez Adalid.

Manuel Pecellín centró su discurso en la retención del talento extremeño que ya se encuentra fuera de la región para intentar volver a conectarlo a sus raíces y puso como ejemplo a grandes traductores como Ardila, que desarrolla su carrera en Edimburgo, así como a numerosos pintores y músicos.

«Aunque tengamos bibliotecas públicas y universidades, en el momento en que finalizas los estudios las oportunidades no están aquí», reflexionó Elena Álvarez aludiendo al mundo de la cultura, que se encuentra falto de iniciativas privadas en la región.

Por tanto, todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que hay que continuar reivindicando 'lo nuestro' y que la administración y las empresas privadas deben continuar en la senda de dar oportunidades a la ciudadanía, sobre todo en los pueblos, para que no tengan que marcharse a la ciudad, tal y como reivindica el grupo extremeño 'Sanguijuelas del Guadiana', que se postula como un gran ejemplo de que desde los pueblos también pueden llevarse a cabo grandes proyectos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  6. 6

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10

    Vecinos y empresarios del Casco Antiguo de Badajoz piden un plan integral contra el narcotráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La disyuntiva entre marcharse para alcanzar el 'triunfo' o quedarse en la región

La disyuntiva entre marcharse para alcanzar el &#039;triunfo&#039; o quedarse en la región