La disyuntiva entre marcharse para alcanzar el 'triunfo' o quedarse en la región

La tercera edición del foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía' celebrado ayer en Mérida por el Diario HOY incluyó una mesa redonda moderada por el por el profesor de Derecho Constitucional y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno. En ella participaron los escritores extremeños Manuel Pecellín (Monesterio, 1944), Álvaro Valverde (Plasencia, 1959), Jesús Sánchez Adalid (Don Benito, 1962) y Elena Álvarez (Olivenza, 1994), todos ellos de diferentes edades, estilos y vivencias. Durante el momento que compartieron en el evento, pusieron de relieve la disyuntiva entre marcharse fuera de la región, para poder así alcanzar el ansiado 'triunfo', o quedarse en ella.

La mayoría de los participantes en el coloquio, incluido el moderador Gabriel Moreno, coincidieron en que la región es el lugar ideal para vivir con el matiz de que en ella «faltan oportunidades para los jóvenes».

«Hemos vivido la emigración de la inteligencia para poder triunfar, algo que ahora es más fácil. Soy protagonista de los últimos momentos en los que vivimos esa dicotomía porque tuve la tentación de marcharme de Extremadura porque no tenía sentido quedarme. Finalmente no me marché y con el tiempo fue lo mejor que me pudo pasar», compartió Jesús Sánchez Adalid.

Manuel Pecellín centró su discurso en la retención del talento extremeño que ya se encuentra fuera de la región para intentar volver a conectarlo a sus raíces y puso como ejemplo a grandes traductores como Ardila, que desarrolla su carrera en Edimburgo, así como a numerosos pintores y músicos.

«Aunque tengamos bibliotecas públicas y universidades, en el momento en que finalizas los estudios las oportunidades no están aquí», reflexionó Elena Álvarez aludiendo al mundo de la cultura, que se encuentra falto de iniciativas privadas en la región.

Por tanto, todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que hay que continuar reivindicando 'lo nuestro' y que la administración y las empresas privadas deben continuar en la senda de dar oportunidades a la ciudadanía, sobre todo en los pueblos, para que no tengan que marcharse a la ciudad, tal y como reivindica el grupo extremeño 'Sanguijuelas del Guadiana', que se postula como un gran ejemplo de que desde los pueblos también pueden llevarse a cabo grandes proyectos.

