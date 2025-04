Cuando la distancia hace resplandecer lo cercano

Los descubrimientos de la infancia adoptan formas imprecisas de atracción transcurrido el tiempo. El individuo no es consciente de su fascinación por aquellos lugares en ... los que ha crecido hasta que en la edad adulta transforma la mente en un lugar inexplorado, y entonces los ojos del alma reconocen con admiración que han tenido ante sí el mejor lugar del mundo.

Tengo el convencimiento de que viajar me ha servido para aprender, pero sobre todo para comparar, puesto que se toma mayor conciencia de los tesoros propios cuando existen otros a los que admirar. Así, uno vive queriendo descubrir almas nuevas hasta caer en la cuenta de que en la pareja o en los hijos están las mejores sonrisas posibles.

Criado entre encinas y alcornoques desde que mi memoria me arrastra a una dehesa en el corazón del bosque mediterráneo del sur, no fui consciente de que había descubierto mi rincón favorito hasta que la pubertad asentó la rebeldía de una personalidad inquieta. Sólo la nostalgia del desarraigo en aquel año en que me fui a estudiar al norte, hizo llorar los recuerdos siempre asociados a los olores de las dehesas.

¿Cuándo abrí los ojos? No lo recuerdo, pero sí puedo rememorar el momento en que fui consciente de haberlo descubierto.

Fue una tarde otoñal de viento frío recién llegado a las llanuras de León, los cristales se empañaban y la calefacción de carbón mineral no acababa de calentarme los huesos. Los árboles de la meseta se mecían como jamás lo haría una recia encina, y los paisajes eran tan diferentes que me parecía haber cambiado de planeta.

Esa tarde, tuve que sintonizar música de guitarra española y, mientras cerraba los ojos, rememoré esos lugares que me ataban a la infancia.

En aquellos momentos, en un cobijo ajeno en mitad del frío páramo, el dial y la fuerza del pensamiento me regresaron al hueco que mi raíz había dejado en el terruño, como una planta arrancada para ser trasplantada en otra tierra.

A partir de ese instante creció la necesidad del regreso. No era una fuerza vital, sino el empuje de la curiosidad, sobre todo, por comprobar que aquella nostalgia tenía la cura geográfica de nuevos descubrimientos. Resulta asombroso lo inexplorado que puede parecer un lugar que has visitado miles de veces cuando se mira con los ojos transformados por la toma de conciencia.

No mucho después, la casualidad me llevó a pasear por un paraje donde mis padres me habían fotografiado décadas antes, siendo apenas un niño de cinco años, metido a medias en un saco vacío de pienso para el ganado, como hacíamos en la infancia para aquellas carreras de sacos tan divertidas y accidentadas.

En esa instantánea, donde aparecen sonrientes mis abuelos, la familia se divierte en una comida campestre, a la sombra de una encina y junto a una casa centenaria de piedra. Es el mismo lugar que, años después, redescubrí con nuevos colores, perspectivas asombrosas y la profundidad de un paisaje que se escapaba de la foto, como cuando se toma la imagen de un niño jugando en una playa y el mar no captado se intuye inabarcable.

De entre todos los rincones impactantes que he visitado por el mundo, hay algunos que no pueden olvidarse. El Preikestolen noruego, el Tongariki de la Isla de Pascua, la bahía de Spanish Point irlandesa, el campo de batalla de Waterloo o la sabana sudafricana de Sabi Sand.

Pero en mi mochila de lugares espléndidos tengo al alcance de la mano, apenas a un suspiro del hogar, unos cuantos enclaves de una belleza estendhaliana. ¿Cómo tardé tanto en descubrir lo que había más allá de la foto de un niño metido en un saco hasta la cintura?

Ese es mi rincón favorito de Extremadura. Desde allí, con las primeras sierras de Huelva y Portugal al fondo, donde las fronteras regionales se desdibujan bajo las copas de las encinas, se abarca un paisaje que en otoño cautiva, en invierno sorprende, en primavera hipnotiza y en verano reconforta.

Son miles de hectáreas a orillas del río Ardila, donde los vocablos suenan a veces a portugués, campos agrietados por las sendas de los mochileros de la frontera, uno de esos puntos que me reconcilian con el mundo a través del equilibrio de la naturaleza, con la arboleda observada a vista de pájaro.

Miro hacia el este desde allí, y entonces veo el santuario de la Nuestra Señora de Gracia al fondo, y me digo que ese debe ser el punto de encuentro, el lugar que todo viajero debe visitar antes de adentrarse por los senderos de la Raya, ese rincón mil veces descubierto como lo hacía Monet con la catedral de Ruan.

Porque a cada hora del día, los lugares mágicos se transforman para no aburrir jamás.

Recomendaría al viajero buscar esa casa centenaria, pero lo abocaría a perderse en un laberinto de caminos flanqueados por muros de piedra seca. Por eso pongo mi chincheta roja sobre el santuario en el mapa, para que al frescor del mármol blanco recupere el resuello y disfrute del reposo antes de admirar las vistas y reanudar la marcha.

Pregunte entonces por el Camino del Santo, o por el viejo cuartel de Carabineros de Cortegana, o por el molino de las Dos Piedras. Y a su regreso cuéntele a la Virgen si la ribera del río Ardila no tiene parajes dignos de compararse con los que llenan las páginas de las mejores revistas de viajes del mundo.