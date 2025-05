Disminuidos y pobrecinos

En Normandía, hay un puente que fue fundamental el Día D. Está enclavado en el pueblecito de Bénouville, sobre el canal de Caen, cerca de ... las famosas playas del desembarco, y fue conquistado por un comando inglés aerotransportado. En el puente y su entorno, hay un memorial donde, hace 20 años, coincidí con un grupo de jóvenes americanos. Al verme y descubrir que me faltaba un brazo, se cuadraron y, serios y solemnes, hicieron el saludo militar. Aquellos muchachos relacionaron mi 'disminución' con el desembarco de Normandía y me confundieron con un héroe de la II Guerra Mundial. Yo sonreí y callé, no iba a quitarles la ilusión de haber visto a un superviviente de Omaha Beach. Mi mujer y mi hijo también callaron para no delatar que éramos de España, donde, en caso de confusión, habría pasado, como mucho, por inválido de guerra, nunca por héroe.

Entonces, hace solo 20 años, si nos habían amputado alguna extremidad o teníamos alguna dificultad mental o física, en España nos llamaban de todo menos héroes. Para unos, éramos minusválidos, para otros, inválidos, pero también podíamos ser subnormales, retrasados o tontinos, además de, ya de forma más precisa y rotunda, El Manco, El Cojo, El Sordo, El Ciego, El Mongolito... Y siempre, 'pobrecino'. Han pasado 20 años y las cosas han cambiado algo. Ahora, según la Constitución española, somos disminuidos, que, comparando con lo anterior, podemos darnos con un canto en los dientes o mejor, no, porque inmediatamente nos convertiríamos en El Mellao. Ironía cruel y humor negro a un lado, lo cierto es que la Constitución va camino del medio siglo y divide a los españoles en dos grupos: los ciudadanos y los disminuidos. Los primeros serían quienes tienen todas sus aptitudes y los segundos, según el diccionario de la RAE, seríamos quienes hemos perdido alguna y, por lo tanto, no somos aptos. Hace siglos, en Esparta, nos hubieran arrojado por un precipicio. Y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las personas que sufrían discapacidades físicas o enfermedades mentales eran perseguidas para asesinarlas en el marco de lo que los nazis llamaban programa 'T-4' por tener las oficinas en la calle Tiergartenstrasse 4 de Berlín. El paso de considerar que unos seres humanos son inferiores a asesinarlos de manera organizada y masiva se tomó por primera vez con los discapacitados y después, ya vinieron los gitanos, los judíos o los homosexuales. Todo esto se cuenta en un libro de Henry Friedlander, 'Los orígenes del genocidio nazi', y en películas como 'La sombra del pasado' de Florian Henckel o 'Amén' de Costa Gavras, basada en la obra teatral 'El vicario' de Rolf Hochhuth. Del genocidio judío se conoce casi todo, pero del genocidio de los 'disminuidos' se sabe muy poco, a pesar de que el programa Aktion T4 fue impulsado directamente por Hitler y, entre 1939 y 1945, fueron asesinados en torno a 300.000 discapacitados en más de 100 hospitales. Así que, si solo se trata de una cuestión nominal-constitucional, estamos de suerte mientras no llegue algún loco (en Alemania acaban de detener a uno, el príncipe Heinrich III, dispuesto a todo) llamado a depurar la raza de cualquier disminución. La semana pasada, en torno al aniversario constitucional, ha vuelto a pedirse que se cambie lo de disminuidos y la voz más autorizada que he escuchado ha sido la de nuestro consejero Vergeles. En España, durante los últimos años, la palabra preferida para sustituir a disminuido era discapacitado. Últimamente, coge fuerza diverso, que me gusta más. El caso es que no nos disminuyan, por favor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión