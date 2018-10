La disautonomía universitaria La UEx no se puede conformar con impregnar a la sociedad extremeña. Debe invadirla. Es Extremadura y debe ser sentidacomo propia por la ciudadanía. Debe liderar el terreno de la opinión regional: en el campo del conocimiento y de la pura opinión AGUSTIN MUÑOZ SANZ Escritor y Profesor de Patología Infecciosa de la UEX Viernes, 19 octubre 2018, 00:26

LA Universidad de Extremadura (UEx) es una institución joven entre las universidades españolas, que ha crecido de forma espectacular (alumnos, profesores y titulaciones) en sus casi cinco décadas de vida. Pero nació deforme y asimétrica. En una región como la nuestra, la decisión de hacer dos campus pudo no ser mala, pero el reparto inicial de las titulaciones fue desafortunado, sin lógica ni beneficio (sentido) común. Lo hecho, hecho está.

Para elaborar este artículo, he contactado con doce personas muy cualificadas que trabajan en la UEx. Por sus respuestas, pienso que la mayoría militamos en la misma línea de pensamiento. El tema es complejo. No cabe en una escueta colaboración periodística, pero hay consenso respecto a la financiación y autonomía. Según la antigua Ley de Reforma Universitaria (art. 52), «las Universidades gozarán de autonomía económica y financiera... A tal efecto, deberán disponer de recursos suficientes para el desempeño de las funciones que se les hayan atribuido». Hace cuatro años la Asamblea de Extremadura aprobó la Ley de Financiación Universitaria (Ley 8/2014). Allí se quedó y se mantiene en manos del gobierno político de turno. Los hemisferios cerebrales de Badajoz y Cáceres no mandan con soberanía sobre el cuerpo universitario. Dependen del latido extrasistólico del corazón económico de Mérida. Como éramos pocos, parió la abuela. La posibilidad de que el poder político dominante trate de controlar a la universidad sobrepasa a la simple y humana tentación. Es el alma mater del poder. Lo que se traduce en cercenar, de un plumazo, la esencia de la universidad: su autonomía. La injerencia política, en el mejor de los casos, no suele conducir a nada bueno (en el juego político, una loable intención de mejora se verá de inmediato vapuleada por la oposición); y, en el peor de los escenarios, lleva a donde estamos. Los vaivenes del momento afectan, y de qué modo, a la universidad entera (un notable ejemplo, cuyo análisis da para un máster no adulterado, es la relación entre el SES y la UEx, algo mucho más importante de lo que la población general puede pensar y que habrá que analizar de profundis).

Extremadura, con un claro subdesarrollo tecnológico e industrial, con anorexia empresarial y bulimia de subvenciones, no puede buscar recursos financieros fuera de la administración, ni sustentarse con los ingresos generados por las matrículas del alumnado.

La necesaria y justa autonomía económica de la UEx permitiría, fuera de los vendavales externos, definir (y asumir la responsabilidad de) las propias acciones universitarias en cuanto al número de titulaciones (excesivas, según el criterio mayoritario), el número de alumnos, el aprovechamiento racional de los recursos humanos y materiales y el apoyo ineludible a la investigación. La riqueza no genera investigación; es la investigación la que genera riqueza. Según el prestigioso 'The Economist', los rankings globales están cambiando la educación superior a favor de la investigación sobre la docencia y de las ciencias sobre las artes. Lo que lleva, respecto a los recursos humanos, a abrirse al exterior con convocatorias atractivas que capten el talento, y que contrarresten la indeseable endogamia y el 'jarrapellejismo' político. Endogamia no es lo mismo que aprovechar el talento generado y parido por la propia UEx. Tarea –atraer a los de fuera y no dejar que huyan a Copenhague los de dentro– muy difícil aún. Ocupamos un puesto bastante mediocre en las listas nacionales de excelencia (a pesar de que hay magníficos profesores y una adecuada dotación de medios docentes en buena parte de las disciplinas). Es tristemente normal porque la UEx no es ajena a la realidad socioeconómica de Extremadura en cuanto a calificaciones, índices, ratios y parámetros comparativos. Hay cientos de catedráticos y profesores titulares, miles de alumnos y graduados anuales frente a cero metros de tendido eléctrico ferroviario. Lo que falla hay que arreglarlo. En cuanto a las titulaciones, es necesario abrir un amplio debate social con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. Debe participar la propia UEx (desde los alumnos hasta los gestores), el parco empresariado, los representantes políticos y la siempre tan callada y conformista sociedad extremeña.

La UEx no se puede conformar con impregnar a la sociedad extremeña. Debe invadirla. La UEx es Extremadura y debe ser sentida como propia por la ciudadanía. Liderar el terreno de la opinión regional: en el amplio campo del conocimiento y en el de la pura opinión. Todo es opinión. Saber exponerse en el escaparate público no debe ser un simple anhelo. Como todo en la vida, lo que hay es mejorable. Por otra parte, la opinión publicitada de las personas con talento, información, tolerancia, capacidad crítica y permeabilidad de sus fronteras mentales e ideológicas también se echa de menos. ¿Tendrá algo que ver la falta de autonomía, o disautonomía, con un presunto servilismo medieval a quien, todavía, maneja el presupuesto?