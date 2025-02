Vox: «Diremos los candidatos cuando convoquen elecciones»

Rocío Romero Badajoz Domingo, 20 de marzo 2022, 07:39 Comenta Compartir

Vox no prevé dar a conocer candidatos ni cabezas de lista ni a las alcaldías ni a las elecciones regionales de momento. «Hasta que no ... estén convocadas las elecciones, no se darán a conocer candidatos. Y si hay algunos nombres que se oyen son producto de habladurías», afirma Ángel Borreguero, presidente provincial en Badajoz. «No hay nada, ni nadie sabe nada. Ni yo, que soy presidente y encargado de hacer listas sé nada porque no estamos a ello».

Ninguno de los dos responsables provinciales acepta que esa decisión de retrasar los nombramientos de los aspirantes a alcaldes tenga que ver con la confianza en que «la ola» política nacional les aupará sin importar a quiénes elijan. Simplemente, aseguran, aún no ha llegado el momento. Por ahora, las caras visibles en cada municipio son los coordinadores locales. En Badajoz hay un equipo dirigido por Carlos Pérez, pero «hay un grupo bastante bueno con Javier Liso y Javier Bravo», incide Borreguero. En Mérida, donde tienen dos concejales, cuentan también con Valentín Mateo. En Don Benito está Tomás Sánchez; en Montijo, Gonzalo Pozo; y en Monterrubio; Manuel Domínguez, por ejemplo. «No estamos solo en los municipios grandes, también estamos formando agrupaciones en los pequeños». Una de las agrupaciones con más tirón, a juzgar por las fotos de sus actos, es Almendralejo, donde cuentan con la concejala a Eloísa Gracia. El coordinador local es Guillermo Plano. En Cáceres también suman coordinadores: Gema Boto en Plasencia, Martín Franco en Coria, Mariluz Gómez en Navalmoral, donde tienen a Jorge Martín de edil. En la ciudad de Cáceres tienen a Raquel Mirat como cara más visible, aunque es más conocida la diputada nacional Magdalena Nevado.

Temas

Vox