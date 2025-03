El director de Personal Docente ante la dificultad para encontrar profesores de FP: «Ojalá tuviera una varita mágica»

«Ojalá tuviera una varita mágica». Es la respuesta que ha dado el director general de Personal Docente, David Moreno, a la diputada socialista Soraya ... Vega cuando le ha preguntado cómo va a hacer ante la dificultad para encontrar profesores de algunas especialidades de Formación Profesional (FP), qué soluciones baraja la Junta para solventar este problema en el sistema educativo extremeño.

El alto cargo de la Consejería de Educación ha reconocido que cubrir vacantes en algunas de las especialidades «es un problema, porque los interinos pueden renunciar a algunas de las ocho zonas educativas que hay y porque los titulados ganan más en el sector privado», ha argumentado. Ante esta situación , «procuramos cubrir las vacantes con llamamientos urgentes y esto es lo que les alarma (a la oposición) y tienen razón, pero con esta herramienta se busca que puedan acceder al sistema público».

Cabe recordar que los llamamientos urgentes, la consejería lleva 15 realizados desde el inicio del curso, es el mecanismo al que se recurre para cubrir una vacante docente cuando las listas ordinarias, extraordinarias y supletorias están agotadas, porque para participar en un llamamiento urgente no es necesario siquiera haberse presentado a las oposiciones. El único requisito hasta ahora es tener la titulación y el máster obligatorio de Formación del Profesorado y Extremadura quiere que deje de serlo en algunos casos.

«Los llamamientos urgentes son la excepción a la norma y ustedes están haciendo lo contrario», le ha respondido Soraya Vega. «Después de año y medio de gobierno, ya no hay excusa. La culpa no es del interino ni de las zonas educativas ni de si se gana más o menos en la privada, la responsabilidad es suya», ha expuesto la diputada socialista. «En lugar de los llamamientos urgentes, mejor convocar listas extraordinarias», ha apuntado.

Otros asuntos

Además de la falta de soluciones por parte de Educación para cubrir las vacantes en determinadas especialidades de FP, el PSOE ha criticado la falta de negociación en cuanto a plazas y especialidades de las próximas oposiciones docentes, la rescisión de los contratos a 227 técnicos de Infantil a final de este año y el retraso en la puesta en marcha de los programas para reforzar la competencia lectora y matemática del alumnado extremeño.

La secretaria general de Educación, Pilar Pérez, que ha comparecido en la Asamblea antes de David Moreno, ha garantizado que los fondos que han llegado del Gobierno para estos programas de refuerzo, más de 3,2 millones de euros, se van a ejecutar y que para ello, como ayer se acordó en mesa sectorial, se contratará a 130 docentes. En concreto, 80 profesores para 'EducaMatex' y otros 50 para 'EducaLectura'.

Por su parte, la diputada socialista Ana María Fernández, ha recordado que la sectorial de ayer «fue extraordinaria» y que se convocó quizás «para tapar el despido de los 227 técnicos de Infantil» de las aulas experimentales 1-2 años y ha detallado, frente a la información dada por Pilar Pérez, que las contrataciones de los programas de refuerzo en lectura y matemáticas serán a media jornada y que no comenzarán hasta el próximo enero.

La secretaria general de Educación ha asegurado que la sectorial no se ha celebrado para tapar nada, que era sabido que los fondos europeos para las aulas experimentales se acababan y que, en lo referente a los programas de refuerzo, el Gobierno no publicó la información relativa a los mismos hasta el 9 de septiembre y la formación a los asesores, que a su vez deben formar a los coordinadores que se encargarán de impartirlos, no empezará hasta diciembre.

Sus explicaciones no han convencido a la diputada socialista. «La demora de Extremadura no se da en otras comunidades», le ha respondido Ana María Fernández. «Comunidades como Madrid ya han comenzado a reforzar la competencia lectora y matemática de sus alumnos».