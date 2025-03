El director catalán que elige Extremadura para rodar

Elena González de La Rubia Sábado, 1 de junio 2024, 07:59 | Actualizado 12:19h. Comenta Compartir

Facundo por el mundo' o 'El Camino de Santiago' son cortometrajes que han sido rodados en pueblos de la región, como Serradilla o Acehúche.

Extremadura, tierra de contrastes y paisajes pintorescos, se erige como un escenario cautivador para la industria cinematográfica, ya que la región ofrece una diversidad geográfica única.

Desde extensos campos de encinas y dehesas hasta imponentes montañas y ríos serpenteantes, Extremadura despliega un lienzo natural que ha sido el telón de fondo perfecto para numerosas producciones cinematográficas.

«Estoy desarrollando una comedia con toques de fantasía que pretendo rodar en Extremadura»

Lo mismo opina Mario Monzó, un director de cine catalán de 29 años que encuentra en tierras extremeñas un punto de inspiración, movido por la cercanía que mantiene con su familia materna.

Nacido en Cataluña pero de ascendencia extremeña, Mario Monzó ha llevado a cabo numerosos proyectos en la región. Posee un vínculo muy fuerte con Acehúche, un pueblo de Cáceres donde veranea desde que era pequeño y donde aún viven algunos familiares.

Es una localidad muy pequeña, de tan solo 800 habitantes y donde Monzó ha rodado su corto más reciente, 'Facundo por el mundo'.

No es el primer cortometraje que tiene como localización Extremadura, en 2017 rodó 'El Camino de Santiago' en Serradilla. Aunque su título evoca el conjunto de rutas de peregrinación cristiana a la capital de Galicia, en realidad la cinta no guarda relación.

Sobre 'Facundo por el mundo', el propio Monzó indica: «No sólo busco que a la gente le guste, a mí me da la oportunidad de mostrarme como director». Según comenta a HOY, es un proyecto con muy poco presupuesto.

Para la ejecución de este producto audiovisual, buscó la ayuda de alguna productora extremeña, y quien le tendió la mano fue la extremeña MediaVida Producciones, a quien Monzó le está muy agradecido por su trabajo y aportación de material.

«Creo que Extremadura ha sido proyectada como una tierra de tragedias, de pobreza, tanto en el cine como en la literatura. Yo quiero hacer proyectos de comedia», comenta Monzó, a lo que añade que «simplemente me maravillan los escenarios de Extremadura, su gente, el habla…».

El guion lo ha escrito Mario Monzó junto a Bianca Franceza, una amiga y compañera de proyectos. Ambos cuentan que la historia la idearon con los paisajes ya en mente, y no al contrario. En cuanto a los actores, son habitantes de Acehúche que pertenecen a una compañía de teatro amateur para la cual Monzó ha escrito algunas obras. El protagonista es familiar del director, Marcos Valiente, con el que lleva a cabo otros proyectos relacionados con Extremadura. Por ejemplo un podcast llamado 'Te presento a mi primo', en el que entablan coloquios sobre costumbres extremeñas, palabras autóctonas…

«He tenido mucha facilidad para rodar, porque al conocerme, la gente aportaba predisposición», comenta Monzó a HOY.

La historia que aborda 'Facundo por el mundo' es un viaje existencial de un joven de 20 años que se siente muy perdido cuando acaba el verano y tiene que separarse de su novia.

El protagonista atesora una brújula que le regaló su abuela y a la que guarda mucho cariño, hasta que se da cuenta que no apunta al norte, sino hacía el pueblo donde vive su novia.

Decide por tanto seguir el camino marcado por el instrumento, y poco a poco se va dando cuenta de que a veces no hay que hacer lo que uno quiere, sino lo que se debe. «La moraleja es que no hay que seguir siempre el camino que quieres, porque no siempre es lo que necesitas. Por mucho que te marquen el norte, tienes que seguir el tuyo propio», resumía Monzó. Es una historia con humor absurdo y existencialista, además combina la fantasía con las costumbres, puesto que el director opina que la fantasía está mucho más normalizada en los pueblos y que se visibiliza de una forma positiva.

A pesar de la distancia que separa su ciudad natal de las tierras extremeñas, Monzó asegura que volverá a grabar por la región. «Estoy desarrollando una comedia con toques de fantasía que pretendo rodar en Extremadura», confirma a HOY sin querer dar más detalles.

Además de director de cine, se dedica a la enseñanza como profesor de guion y narración bajo una premisa fundamental: «Director no es aquel que entiende técnicamente de cámaras o de luces, es alguien que sabe y a quien le motiva contar historias».

«Tengo gran cariño a Extremadura, me gustaría dar una visión humorística y no trágica, ahí he formado buenos recuerdos y mucho arraigo». Y añade: «Es un lugar idílico y lo hago en honor a las historias que contaba mi abuela».

