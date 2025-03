Así hemos narrado la comparecencia de María Guardiola

11:47

Sigue la presidenta de la Junta: «Este gobierno va a defender los derechos de Extremadura sin descanso no titubeos. No nos vamos a rendir, no nos vamos a callar y que no nos vamos a cansar de denunciar públicamente la deriva política a la que nos está llevando PSOE, Sumar, Bildu, Junts, Esquerra, Bloque Nacionalista Gallego y PNV»