Así hemos narrado la comparecencia de este martes tras el Consejo de Gobierno

Sobre el regadío de Tierra de Barros, Bazaga dice que «vamos a reclamar a Europa de la mano de los regantes, para que reciban de primera mano toda la información. El impacto medioambiental de Europa no ha llegado y sin él, no se puede hacer nada. Para ello acudirá el consejero de Mundo Rural a reunirse el día 14 en Bruselas con el comisario de Agricultura». Sobre una posible comisión de investigación del asunto, la portavoz asegura que «si los grupos lo piden, lo haremos» y dice que «tienen muchas informaciones y noticias, como por ejemplo como un viaje de 14 técnicos en 2022 a Bruselas del que no tenemos ninguna información».