El directivo del Barça que invierte en Extremadura

El nombre de Jordi Llauradó i Conejero (Barcelona, 1972) –hijo del histórico vicepresidente del FC Barcelona Jaume Llauradó y él mismo miembro de la actual ... directiva de Joan Laporta– está cada vez más vinculado a Extremadura. Este empresario catalán que procede del sector inmobiliario es ya uno de los socios principales, con un 20% del capital, de Civitas Pacensis y ha entrado también, aunque con participaciones más minoritarias, en los consejos de administración de Phi4Tech, la empresa que promueve la fábrica de celdas de baterías de Badajoz, y Lithium Iberia, que está detrás de la mina de litio de Cañaveral. En las tres iniciativas se ha asociado con el empresario pacense Alejandro Ayala.

El presidente del FC Barcelona le ha encomendado a Llauradó una tarea titánica: la remodelación integral del Camp Nou y el Palau Blaugrana dentro de una compleja operación urbanística denominada Espai Barça que pretende transformar 40.000 metros cuadrados del barrio barcelonés de Les Corts con una inversión cercana a 1.500 millones de euros. Mientras, sigue atendiendo a sus negocios como 'senior partner' de ACI Capital Partners, fundador y socio de MET Constructora y, desde el pasado verano, consejero delegado de Civitas Pacensis y socio y miembro de los consejos de administración de Phi4Tech y Lithium Iberia.

Están siendo jornadas de mucho ajetreo para Llauradó. Este domingo se sometía a referendum la estrategia de financiación de Espai Barça entre los socios del club y, dada la enorme importancia del proyecto para la ciudad de Barcelona, el directivo se pasa el día de entrevista en entrevista. En medio de tanto trajín, atiende a HOY para hablar de por qué de repente decide invertir en Extremadura un empresario que hasta hace poco no había tenido el menor contacto con la región, y que incluso reconoce que él también era víctima de los prejuicios territoriales que predominan entre una parte del empresariado catalán. Hasta que Alejandro Ayala, según cuenta, le sacó de su «error».

Alejandro Ayala

«Viniendo de un viaje de negocios desde México coincidí con un amigo que me dijo que quería presentarme a una persona que estaba analizando en Badajoz el tema inmobilario, que es al que yo me dedico», recuerda Llauradó. En ese momento comenzó a indagar. «En cuanto empecé a informarme sobre Badajoz, porque antes de entrar en algo siempre lo estudio a fondo, solo empecé a recibir 'inputs' negativos, con los números del paro, el mercado de la vivienda, la escasa actividad, problemas con las oficinas, estudios de mercado que nos decían que todos los locales del centro estaban en venta..., pero entonces hablé con Alejandro Ayala, y enseguida vi que ahí había algo especial, y me dijo que tenía que ir a conocerle en su tierra», relata.

Esto ocurrió hace tres años, y aún hoy Jordi Llauradó habla sin paños calientes de los prejuicios existentes sobre Extremadura. «Puede que haya gente a la que no le guste que lo diga, pero quiero ser honesto, y la verdad es que es una tierra que aquí tenemos estigmatizada, incluso entre descendientes de los extremeños que se tuvieron que ir, y que cuando les dices que vas a hacer cosas en Extremadura te dicen que dónde vas, que allí no hay nada», apunta.

Su primer viaje a la región «lo cambió todo», tanto su percepción general de Extremadura como de las posibilidades que ofrece desde el punto de vista de los negocios, que entonces creía inexistentes y ahora ve muy prometedoras. «De otros sitios de España se están yendo las empresas y en Extremadura están llegando; es una gran oportunidad», afirma. Se refiere a iniciativas como el centro logístico de Amazon en Badajoz o la industria que puede llegar a desarrollarse en torno a las baterías de litio, proyectos que, bajo su punto de vista, generarán unas «sinergias» que sin duda acabarán repercutiendo en el mercado inmobiliario, el cual centra su actividad principal como empresario, y especialmente en Badajoz, donde Civitas Pacensis está concentrando la mayor parte de sus ambiciosos planes de crecimiento.

«Alejandro me transmitió mucha confianza, cómo hablaba de su tierra y las ganas que tenía de que la gente entendiera lo que es Extremadura –relata Llauradó–, por eso yo siempre digo que, antes de confiar en Extremadura, confié en un extremeño, que me hizo entender que allí donde parecía que no pasaba nada iban a empezar a pasar cosas, que donde no había fábricas se iban a empezar a abrir, y todo lo que me contó se ha ido cumpliendo».

Confianza en el cambio

El empresario catalán entró primero en Civitas Pacensis, donde poco a poco ha ido consolidando su posición hasta alcanzar un 20% del capital y convertirse en consejero delegado, con Alejandro Ayala como presidente. Después se asoció también a Phi4Tech y Lithium Iberia, aunque de forma más minoritaria. «Decidí entrar también en los proyectos del litio porque al final la apuesta es Extremadura», explica. «No tengo ninguna duda de que Extremadura va a cambiar para bien mucho más de lo que nos pensamos, porque tiene los recursos, la ubicación y un gobierno regional que está facilitando las cosas».

De hecho Llauradó ha mantenido también varios encuentros con Guillermo Fernández Vara, y su impresión es positiva. «Además de que compartimos los colores del Barça, me ha parecido muy satisfactorio ver a un presidente centrado por completo en conseguir que Extremadura sea una región donde la economía se mueva y se genere empleo», afirma.

Llauradó asegura que su apuesta es «firme» y que por el momento la realidad le está dando la razón, hasta el punto de que sus negocios en Extremadura se han convertido para él en una prioridad: «Lo considero uno de los grandes retos de mi vida».