Los diputados quieren indagar Sesión de una comisión de investigación sobre el transporte sanitario en diciembre de 2017. :: HOY Desde el año 2011 se han creado nueve comisiones de investigación, las mismas que en los 28 años anteriores | En esta legislatura se han dedicado al incendio de Sierra de Gata, la cooperativa Acorex, el transporte sanitario y los contratos de la Junta J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 28 octubre 2018, 09:13

La Asamblea de Extremadura sigue sumando comisiones de investigación, una herramienta parlamentaria que entre 1983 y 2011 estuvo prácticamente dormida (se tramitaron nueve en 28 años) y que la legislatura pasada, durante el gobierno del PP, se reactivó. En aquel periodo entre 2011 y 2015 se tramitaron cinco comisiones de investigación. En la actual legislatura, entre 2015 y lo que va de 2018, ya se han tramitado cuatro, una de ellas aún en marcha. En menos de dos legislaturas, la VIII y la IX, han tenido lugar nueve, las mismas comisiones de investigación que en las siete anteriores.

En esta IX legislatura la primera que se aprobó fue el 7 de octubre de 2015 para aclarar cómo se gestionó el incendio de Sierra de Gata del 6 de agosto de aquel año. La pidió el Grupo Popular y se estiró a lo largo de quince sesiones.

ESTA LEGISLATURA La selección de personal en las empresas de la Junta Sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura desde el año 2007 hasta la actualidad. Impulsada por el Grupo Popular. Se creó el 28 de febrero de 2018. Única que sigue abierta. Traspaso a Ambulancias Tenorios Sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud con mejoras en las condiciones de carácter social 2017-2021 y la transición del servicio entre la anterior empresa adjudicataria y la actual. Impulsada por el Grupo Socialista el 5 de diciembre de 2017. Junta, Acorex y Caja Rural Sobre las actuaciones de la Junta de Extremadura relacionadas con la gestión de Acorex y con la intervención de Caja Rural de Extremadura. Impulsada por Podemos y Ciudadanos el 15 de diciembre de 2015. El Grupo Socialista registró otra similar y el Pleno acordó fundirla con la anterior. Incendio de Sierra de Gata Fue la primera de esta IX legislatura y trató de aclarar los hechos relacionados con el incendio acaecido en Sierra de Gata el día 6 de agosto de 2015. Impulsada por el Grupo Popular el 7 de octubre de 2015.

El 15 diciembre de ese mismo año dio comienzo, a petición de Podemos y Ciudadanos, otra comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta de Extremadura relacionadas con la gestión de Acorex y con la intervención de Caja Rural de Extremadura. El Grupo Socialista también pidió otra comisión sobre el mismo tema con una denominación casi idéntica, pero el pleno aprobó fundir ambas en una sola.

En diciembre de 2017, debido al caos que se formó en la transición de una empresa a otra encargada del transporte sanitario, el Grupo Socialista, ante las sospechas de boicot, impulsó otra comisión de investigación, esta «sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud con mejoras en las condiciones de carácter social 2017-2021 y la transición del servicio entre la anterior empresa adjudicataria y la actual», según la denominación aprobada en la Asamblea. Dio lugar a 14 sesiones.

En estas tres comisiones ya se alcanzaron otras tantas conclusiones, y solo en una en la relativa de transporte sanitario, el PP cree que pudiera tener más recorrido y ha elevado el resultado a la Fiscalía para que estudie si existe alguna responsabilidad judicial.

Ya en este año, el pasado 28 de febrero, se dio inicio a instancias del Grupo Popular a otra comisión de investigación, en este caso sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura desde el año 2007 hasta la actualidad. Es la única que sigue abierta y, según sus propios integrantes, una de las más complejas de abordar por la gran cantidad de información que hay que manejar.

'Hay que saber que las comisiones de investigación son una herramienta parlamentaria cuyas conclusiones no son vinculantes para los tribunales. Tampoco es obligatorio comparecer en ellas, aunque no acudir a su llamada puede dar al sensación de que se quiere esconder algo o eludir alguna responsabilidad.

Cada grupo político puede presentar cinco iniciativas de comisión de investigación por legislatura, aunque hay alternativas reglamentarias para sobrepasar este cupo. Lo que sí es evidente es que los grupos minoritarios están en desventaja pues para acordar la creación de una comisión de este tipo es necesaria una quinta parte de la representación de la Cámara, esto es, 13 diputados como mínimo. Sin embargo, entre dos grupos sí pueden impulsar una comisión de investigación, como ocurrió en 2015, cuando entre Ciudadanos y Podemos consiguieron que se profundizara en las relaciones entre la Junta, Acorex y Caja Rural.

Algunas avanzan a ciegas

Es innegable que muchas de estas comisiones se usan como mera estrategia política con el fin de que un determinado asunto que perjudica al adversario siga de actualidad más tiempo. También ha ocurrido, como reconocieron varios extremeños la legislatura pasada, que muchas comisiones avanzan a ciegas, bien porque no se remite la documentación solicitada o porque no comparecen todas las personas requeridas.

Entre 2011 y 2015 hubo comisiones sobre los desembalses ordenados por la CHG tras los desbordamientos del Guadiana (concluyó en la actual legislatura), las listas de espera sanitarias, la integración de Caja Badajoz entonces en Caja3, o la más llamativa y que acabó en los juzgados, sobre las cuentas dudosas de Feval.

Carlos Labrador, diputado del Grupo Socialista que participa en la comisión sobre contrataciones en las empresas públicas de la Junta, defiende la utilidad de esta herramienta parlamentaria, «pero solo si se le da el trato adecuado son constructivas».

Al final de las sesiones, los grupos elaboran unas conclusiones que deben ser aprobadas en Pleno. Aún así, cada partido obtiene su versión del resultado de estas comisiones donde suelen salir siempre bien parados bajo su óptica.

Para José Ángel Sánchez, del Grupo Popular y participante también en la comisión que sigue abierta, «que haya habido un incremento del número de comisiones en estas dos últimas legislaturas coincide con que el PSOE haya perdido sus mayoría absolutas y ya no puede votar en contra de que se celebren, como sucedía entre 1983 y 2011. En mi opinión, esta herramienta es importante».

Para José Ángel Sánchez, las comisiones son necesarias porque permiten escuchar testimonios interesantes y acceder a información que de otro modo no se alcanzaría, pero no es partidario de abusar de ellas porque también existen otros instrumentos, como las comisiones de estudio en las que se arroja luz sobre determinados temas.

Jara Romero, del Grupo parlamentario Podemos, cree que las comisiones de investigación «son una herramienta política muy potente pese a que su dictamen no sea vinculante, lo que pasa es que esta legislatura PP y PSOE se han dedicado a taparse las vergüenzas, por eso en la que se celebró sobre Acorex (impulsada por Podemos y Cs) pactaron los documentos que no se podían ver o que ni Monago ni Vara tuvieran que comparecer, por lo que no considero que aquella comisión resultara útil».

Romero recuerda que Podemos trató de reformar el reglamento de la Asamblea para que un solo grupo pueda impulsar una comisión de investigación, pero no obtuvo apoyos suficientes. En su opinión, se deja a los grupos minoritarios en desventaja respecto a este instrumento político.