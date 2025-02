La diputada del PP Sandra Valencia niega haber amenazado a Irene de Miguel

«En ningún momento ha sido una amenaza, sino un comentario en tono comedido y sin intención alguna de ofender», ha escrito en redes sociales ... la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura Sandra Valencia, para salir al paso de la denuncia que ha interpuesto ante la Policía la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, por un comentario relativo a su hijo que ésta ha considerado una «amenaza».

La diputada popular respondía a través de la red social X (Twitter) mostrándose «dolida e impotente» y negando haber amenazado a De Miguel. «Tras un debate bronco me he acercado a ella y le he trasladado una reflexión en privado. En ningún momento ha sido una amenaza, sino un comentario en tono comedido y sin intención alguna de ofender», escribía Valencia, a lo que añadía: «Que seamos rivales políticos y no pensemos igual no significa que no podamos hablar entre nosotros de forma sincera y honesta».

El enfrentamiento entre Valencia y De Miguel tuvo lugar al término del debate de una propuesta de Unidas por Extremadura sobre el PIN parental y el fomento de la educación afectivo-sexual en la región en el pleno celebrado este jueves en la Asamblea de Extremadura. La portavoz de Unidas Podemos quiso que constara en acta que la diputada popular «me acaba de amenazar diciendo que proteja a mi hijo».

Comentario sin maldad

Por su parte, Valencia ha señalado que cuando defiende un argumento «lo hago pensando en el futuro, en nuestros hijos. En los suyos y en los míos, porque también soy madre». «Es lo que quise transmitirle pero veo que un comentario sin maldad ha sido usado de manera desmedida y no voy a callarme. Soy una mujer libre, también soy madre, digo y diré siempre lo que pienso. Jamás amenaría a nadie, y mucho menos a un niño», zanjaba la popular, que ha explicado que llamó a Irene de Miguel para aclarar lo ocurrido «pero no ha querido coger el teléfono».

La popular reiteró que confía en el estado de derecho y que tiene la conciencia «muy tranquila», y ha asegurado que está en política «para mejorar la vida de los extremeños y no para el enfrentamiento y el ruido», concluye.

El asunto ha saltado a la escena política nacional; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Feijóo que haga dimitir a la diputada extremeña del PP. Belarra señaló, también en Twitter, que «la violencia política contra Podemos está cada día más normalizada y eso es un problema democrático de primer orden».