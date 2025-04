Las diputaciones pondrían el dinero en los cuatro consultorios médicos que la Junta no quiere reformar Gallardo y Morales comparecen juntos para decir que es «un atropello» que Guardiola no atienda al mundo rural y esperan que rectifique

J. López-Lago Lunes, 11 de septiembre 2023, 13:57 | Actualizado 14:03h.

Las dos diputaciones, la de Cáceres y Badajoz, pondrían el dinero para reformar los cuatro consultorios médicos que la Junta de Extremadura no quiere ... reformar porque argumenta que no da tiempo a usar parte de unos fondos que para este fin ascienden a un millón (de 24 en total), y en ese caso la Junta tendría que aportar el personal sanitario porque esta parte ya no la podría atender la Diputación al no entrar en sus competencias. Esos consultorios médicos están en Cedillo, Cristina, Zurbarán (en manos del PSOE) e Higuera de la Serena (independiente). Con todo, tanto Miguel Ángel Gallardo, presidente de la diputación de Badajoz, y Miguel Ángel Morales (Diputación de Cáceres), esperan que la Junta rectifique ante lo que han calificado de «un atropello que forma parte de su hoja de ruta» y que va en contra del mundo rural «que tanto apoyo necesita».

Gallardo y Morales han comparecido juntos esta mañana en Badajoz, visualizando así que desde ambas instituciones provinciales, en manos socialistas, estarán vigilantes a cada acción de la Junta. «Hemos sido respetuosos con los primeros meses del gobierno de PP y Vox y hablaremos más en profundidad de otros temas cuando pasen los cien primeros días, pero una cosa es respetar esos primeros cien días (cumplen el 22 de octubre) y otra mantenerse en silencio ante los atropellos», ha señalado Gallardo, quien ha añadido que esta acción de la Junta «no es un hecho nuevo ni puntual sino un desprecio a la diputaciones», ya que espera que la lealtad entre instituciones sea bidireccional. Como ya adelantó HOY la semana pasada, la consejería de Salud decidió eliminar un millón de euros que iban a servir para reformar estos cuatro consultorios (uno de ellos se baraja hacerlo nuevo debido a su antigüedad) con cargo a un Plan de Mejora de infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) que consta de 24 millones y del que aún quedan 14 por gastar. De esta última cantidad, ese millón lo aportarían las dos diputaciones detrayéndolo de otros convenios que estas firman con la Junta, «de manera colaborativa» y sin ser obligatorio para las diputaciones, ha subrayado Gallardo esta mañana. Esto significaría que si la Junta no da marcha atrás en su decisión, la Diputación de Badajoz dejaría de aportar en torno a 800.000 euros a los convenios que suscribe con la Junta y la de Cáceres 200.000. Para Gallardo, «el mundo rural necesita mayor apoyo» y con acciones así la Junta está «invitando a que la gente se vaya de los pueblos para irse a una gran ciudad» y también a que el personal sanitario no quiera trabajar en pueblos pequeños donde las instalaciones están en mal estado. Fue José María Vergeles, exconsejero de Sanidad, en alzar la voz la semana pasada contra la decisión de la Junta de no atender estas reformas en los consultorios de estos cuatro pueblos extremeños. Según ha explicado hoy lunes Morales «es una decisión injusta que va contra los ciudadanos porque es mentira que no haya plazo para ejecutar esos proyectos. El único de los cuatro que está en Cáceres (Cedillo) ya está redactado, son más o menos 200.000 euros y el plazo de ejecución es de cinco meses, por lo que se puede hacer antes de 2025». Morales es de Cedillo y Gallardo de Villlanueva de la Serena, al que pertenece la entidad menor de Zurbarán. «La casualidad en política no existe», ha dicho Gallardo, quien opina que de haber obrado en contra de estos municipios por estar relacionado con los dos presidentes de las diputaciones «sería estúpido, de una torpeza supina». «Yo lo que veo es un agravio contra los ciudadanos». Con esta comparecencia conjunta, que no suele ser habitual, todo apunta a que entre las dos diputaciones y el gobierno regional va a haber tensiones políticas esta legislatura. Las dos instituciones provinciales ya le afearon a la presidenta de la Junta «que se apropiase» de un programa como el de Vacaciones en Paz que trae niños saharauis a la región cuando en él también participan la diputaciones. Esta mañana se han quejado, además, de que María Guardiola no haya recibido aún a los presidentes de las diputaciones y sí a alcaldes de las grandes ciudades de su partido. «Hemos echado en falta que se reúna con instituciones que representan al mundo dura», ha criticado Gallardo esta mañana.

