Las diputaciones firman con los agentes sociales un acuerdo al margen de la Junta

Redacción MÉRIDA. Miércoles, 13 de noviembre 2024, 07:23 Comenta Compartir

Las diputaciones de Badajoz y Cáceres firman su propio acuerdo de concertación social con los sindicatos UGT y CC OO y la patronal Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), siguiendo la línea abierta por el Gobierno regional en los últimos años pero centrado en las competencias de las instituciones provinciales.

Se trata de un convenio marco de concertación social por la economía, el empleo y la innovación que tiene cuatro ejes estratégicos. Esas líneas de trabajo son formación y empleo; tejido productivo, desarrollo empresarial e innovación; cohesión social y territorial y servicios públicos y administración pública.

El convenio, que contempla la creación de una comisión de seguimiento y control, tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2027, aunque se podrá prorrogar por cuatro años más de forma expresa por acuerdo unánime de las partes firmantes.

El acuerdo fue firmado ayer en Mérida por los presidentes de las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Miguel Ángel Morales, respectivamente; el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado; y las secretarias generales de UGT y CC OO de Extremadura, Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón.

Más información La Junta espera que el pacto mejore la vida de los extremeños

La Junta espera que el pacto mejore la vida de los extremeños

El presidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, señaló que las diputaciones provinciales llevan tiempo trabajando en la coordinación de políticas. El objetivo del convenio es hacer partícipe a los agentes sociales y económicos de esa labor a través de la «escucha activa», según recoge Europa Press. Esto favorecerá ser «mucho más porosos» para trabajar en políticas enfocadas a las necesidades reales de ambas provincias.

Gallardo puso además de relieve que este acuerdo es el primero que se alcanza en el ámbito de las dos provincias, lo que marcará un «antes y un después» y aportará un impulso «bastante importante» en todo lo relacionado con el mercado laboral y el tejido productivo en la comunidad autónoma.

«En absoluto se pretende una invasión de competencias, sino una cooperación en las competencias», apuntó. Así, y a preguntas de si se planteó en algún momento la participación de la Junta de Extremadura, Gallardo indicó que desde el inicio se ideó la participación en exclusiva de ambas diputaciones con los sindicatos y la patronal.

«No viene a sustituir nada, no viene a romper nada, sino que viene a complementar algo que no existía y que, por lo tanto, procedía a ocupar ese espacio de concertación social en el ámbito de las provincias», subrayó.

En este sentido, Gallardo, quien también es el secretario general del PSOE de Extremadura, insistió en que para «coordinarse, dos tienen que desear coordinarse» y añadió que la Junta y las diputaciones tenían muchos ámbitos de coordinación que «han ido enfriándose como consecuencia de la falta de acción política de la comunidad autónoma».

«En Extremadura estamos en la no política», afirmó. «Estamos en la no política, por ejemplo, en algo tan evidente como que no tenemos documento presupuestario y si existe ese documento presupuestario está en secreto guardado bajo siete llaves en el acuerdo de Vox».

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, consideró la firma como un acto «muy importante», ya que aseguró que las diputaciones provinciales son fundamentales para la subsistencia de los municipios.

A su juicio, que los agentes sociales y económicos estén firmando un convenio con las dos diputaciones es determinante, toda vez que él cree en el «diálogo permanente» y en buscar «puntos de encuentro, cada uno en su ámbito de responsabilidad y de sus competencias».

«Concertar y hablar con sindicatos y empresarios es fundamental para el desarrollo integral económico y social de la provincia de Cáceres», aseveró.

En cuanto a un posible choque de competencias, Miguel Ángel Morales indicó que el acuerdo está circunscrito a las competencias en el ámbito provincial y municipal, además de recalcar que «todo coadyuva» a mejorar la situación económica laboral de Extremadura en general.

Sindicatos y patronal

En cuanto a los agentes sociales, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, destacó el «carácter histórico» del acuerdo, ya que es el primero que se firma con las dos diputaciones provinciales.

Sánchez valoró algunos de los temas contenidos en el acuerdo, sobre todo el empleo y la empleabilidad, centrada fundamentalmente en el empleo femenino, y la lucha contra la despoblación.

Por su parte, la secretaria general de CC OO de Extremadura, Encarna Chacón, también calificó de «hecho histórico» la firma, ya que refleja la voluntad de todas las partes de avanzar con el diálogo. «Desde aquí estamos demostrando que a través de intereses contrapuestos legítimos llegamos a consensos para avanzar en nuestra región, a través de las dos provincias y con las dos diputaciones», destacó.

Entre los objetivos en los que se debe avanzar, Chacón se refirió a un empleo de «mayor calidad», a los procesos de digitalización y a la vertebración social de Extremadura.

Por último, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, incidió en que se ha marcado un hito en la firma del convenio con las diputaciones provinciales. «Siempre ha habido un grado de colaboración importante. Yo creo que lo que nos faltaba era dar este pasito en el ámbito del diálogo social en el que de manera tripartita y reglada pudiéramos compartir espacio y pudiéramos dar opinión», afirmó.