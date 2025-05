Las diputaciones acusan al Gobierno de Guardiola de vetar a una agencia de las Naciones Unidas

Lo que parecía una simple declaración solidaria hacia el pueblo de Gaza, se ha visto manchada este lunes por los desencuentros políticos en Extremadura. En ... una rueda de prensa en la que los presidentes de las diputaciones extremeñas han informado que cada una aportará 60.000 euros para ayudar a UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados de Palestina, los socialistas han acusado al Gobierno de María Guardiola, con PP y Vox, de vetar a una agencia de las Naciones Unidas en una comisión de la Asamblea.

La solicitud de comparecencia de la directora de ejecutiva del Comité español de la UNRWA, Raquel Martí, fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para hablar sobre la situación de la población civil en la escalada militar sobre Gaza e Israel. Sin embargo, fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox, y el apoyo de PSOE y Unidas por Extremadura.

«Es incomprensible que el Gobierno de Extremadura vete la comparecencia de UNRWA. Han vetado por órdenes del Gobierno de María Guardiola y Vox. Ojalá recapaciten y reconozcan la labor impresionante desde el punto de vista humanitario que están haciendo en Gaza y en todos los campamentos de refugiados. Mi repulsa absoluta hacia el veto», ha lamentado Morales, que ha insistido en que las puertas de la institución provincial cacereña siempre las tendrá abiertas.

En ese sentido, también ha hablado Gallardo. «Estamos ante una situación inédita. Nunca se había vetado en Extremadura la comparecencia de nadie y menos de una organización como UNRWA, que es una agencia de Naciones Unidas. Se ha perdido el respeto institucional por parte del Gobierno de María Guardiola, que ha hecho de la mentira y del planteamiento de la ultraderecha la seña de identidad», ha afirmado Gallardo. «Hemos pasado del eslogan 'Habla Extremadura' a callar desde Extremadura para dejar hacer Vox», ha añadido antes de insistir en que esta región es un pueblo solidario y lo va a seguir siendo.

Las instituciones provinciales aportarán 120.000 euros en total a UNRWA para ayuda alimentaria

Tanto Gallardo como Morales han defendido que estas aportaciones económicas, los 120.000 euros en total para UNRWA, pretenden ser un granito de arena en un mundo cada vez más complejo. «Es difícilmente entendible la impunidad que tiene el Estado de Israel machacando a tantísimas personas inocentes que no tienen ningún tipo de relación con el terrorismo. Es un exterminio absoluto hacia el pueblo gazatí. Es incomprensible que la comunidad internacional lo siga permitiendo y la Corte Penal Internacional tiene que condenar a los actores y a todos los cómplices de la barbaridad de Netanyahu», ha añadido Morales.

Lo ha hecho antes de que intervenga Martí, que ha afirmado que esta aportación no es solo un respaldo económico, sino también político para una «agencia que se está viendo criminalizada y que se está intentando acabar con ella».

El veto, ha explicado, no nos lo han comunicado desde el Gobierno regional. «Nos lo confirmaron desde el Partido Socialista, que son los que propusieron mi comparecencia. Llevo más de 15 años trabajando para UNRWA y comparezco en todos los parlamentos de las comunidades autónomas, en el Senado y en el Congreso, y es la primera vez que no se me permite realizar una comparecencia. Es lamentable porque todo el mundo tiene derecho a conocer la información independientemente de su posicionamiento político».

Según detalla Martí, «Israel ha destruido todo el sistema productivo de la Franja de Gaza, ha acabado con la flota pesquera, todas las fábricas, granjas, campos de cultivos, mercados y comercios, con lo cual no hay nada para que la población pueda sobrevivir». Además, «ha cortado el agua, la electricidad y ha destruido el sistema de salud y hogares».

Solo quedan ocho hospitales de 36 que había y funcionan de manera parcial, por lo que es muy complicado atender a los heridos que se producen con los ataques israelíes. Ante eso, UNRWA tiene acogidas en sus instalaciones a un millón de personas, mayoritariamente mujeres y niños que han sido desplazados por los bombardeos. La aportación económica de las diputaciones extremeñas se van a destinar a ayuda alimentaria, que se prevé que llegue a 3.500 personas.