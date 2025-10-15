HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos ayer de recuperación en la zona. HOY

La Diputación de Cáceres analizará las aguas de las zonas incendidas

El consorcio de la institución provincial mejorará canalizaciones para evitar que los arrastres afecten al consumo humano

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres controlará las aguas de los municipios afectados por los incendios en la provincia este pasado verano, de ... manera que se mejorarán canalizaciones para evitar que los arrastres afecten al consumo humano, en colaboración con la secretaría general de Sostenibilidad y Planificación Hídrica de la Junta de Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  3. 3 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  4. 4 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  7. 7

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud
  8. 8 Atrio recupera el pan
  9. 9

    Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58
  10. 10

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación de Cáceres analizará las aguas de las zonas incendidas

La Diputación de Cáceres analizará las aguas de las zonas incendidas