La Diputación cacereña pide flexibilidad para legalizar las piscinas naturales

Las piscinas naturales del norte de Cáceres se enfrentan a un antes y un después. Hay quienes ven en ellas un lugar ideal de recreo ... gracias al embalse creado por una pequeña presa artificial en el curso de un pequeño río, pero existen también quienes ven una fragmentación de su curso natural, una amenaza para las especies que viven en él. Asociaciones ecologistas han hecho saber esto último a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y esta a su vez a los ayuntamientos de los que dependen estos espacios naturales que cada verano atraen a miles de visitantes hacia comarcas como la Sierra de Gata, Hurdes, Jerte o La Vera.

Algunos ayuntamientos se están encontrando este verano con que se les deniega la solicitud de autorización para embalsar el agua, lo que impide crear estas piscinas y hace peligrar en consecuencia una importante fuente de ingresos para los municipios afectados. Las razones para esas negativas son variadas, pero la CHT, como organismo responsable, no las concreta.

«La motivación de la denegación de alguna de las solicitudes sería específica para ese caso, no siendo posible identificar una hipotética causa de denegación 'general'», se limita a confirmar a este diario la CHT, que no entra a detallar el motivo de la denegación más allá de remitir a un artículo (75) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico cuyo contenido es muy general y también aclara poco.

Así las cosas, algunos municipios sin recursos económicos ni capacidad técnica están pidiendo auxilio a la Diputación Provincial de Cáceres para que el Ministerio para la Transición Ecológica, del que dependen las confederaciones hidrográficas, conceda una moratoria y sea flexible con sus piscinas naturales.

La última reunión fue vía telemática el pasado 9 de junio entre el propio presidente de Diputación, Carlos Carlos, y el secretario de Estado del Ministerio de para la Transición Ecológica, Hugo Morán. En ella, el cacereño trasladó la posibilidad de firmar un protocolo que marque la hoja de ruta y establezca los compromisos adquiridos con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para solucionar los problemas en las zonas de baño de la provincia. Estas son alrededor de 70 en las comarcas antes mencionadas.

Precisamente, el pasado miércoles en el pleno de Diputación el presidente fue preguntado por esta cuestión. Su respuesta fue que «todos sabemos cómo están las piscinas y el empeño que tiene esta Diputación en resolver este problema de una vez por todas. Este año han comenzado hace quince días cuando se empezaban a cerrar los cauces».

En el norte de Cáceres hay unas 70 zonas de baño en cuatro comarcas; la de Hoyos ya está adaptada

A continuación habló de la reunión mencionada con el secretario de Estado de Medio Ambiente, quien le dijo que este problema se da en más cuencas. «Y yo le dije que la Diputación coordinará el plan de mejora de las piscinas y que pone a disposición los servicios técnicos de la casa para la redacción de esos proyectos y que dotará económicamente ese programa. Lo único que pedimos es flexibilidad a la hora de ejecutarlo porque en un año no se va a poder ejecutar», reconoció Carlos Carlos en el pleno.

Dinamizan comarcas enteras

Pero el verano ya está aquí y hay alcaldes que han recibido la negativa por parte de la CHT para embalsar el río que genera su piscina natural, la cual mueve personas y dinero al que estas poblaciones no quieren renunciar.

Antonio Muñoz es alcalde de Garganta la Olla, que tiene Las Pilatillas, una de las piscinas naturales más populares de la comarca de La Vera. La obra que tiene alrededor para facilitar el acceso, así como su chiringuito calcula que tiene más de treinta años y si ahora quisiera adaptarlo todo a las exigencias actuales no sabría cómo abordar esa actuación.

Los alcaldes recuerdan que estos enclaves generan empleo y evitan la despoblación rural

Según dice, con la Diputación de Cáceres hay comunicación, pero con la CHT no hay diálogo. Lo que sí sabe es que ese espacio natural dinamiza su pueblo. «Solo el chiringuito da empleo a nueve personas y la zona en verano hace que se mueva mucho dinero porque la gente consume en los restaurantes o se queda a dormir varias noches, pero no nos dejan hacer nada. Todos los pueblos de la zona tenemos los mismos problemas. A mí me gustaría poder sentarnos con la Confederación para resolver esta cuestión de una vez, pero no es fácil. Al final, con tantas restricciones es imposible luchar contra la despoblación».

Hasta ahora, el único espacio que ya ha sido adaptado y cumple la normativa es la piscina natural de Hoyos, en la Sierra de Gata. La Diputación cacereño invirtió el año pasado en la obra de adaptación 61.497 euros.

Además, la institución provincial asegura que hay trabajos avanzados en avanzados en las piscinas de Pinofranqueado, Jerte, Losar de la Vera, Cabezuela del Valle y La Granja. No obstante, se reconoce que los trabajos para adaptar toda las zona de baño del norte de Cáceres llevarán años, por lo que piden esa flexibilidad para llevar adelante sus actuaciones.