Dimite un concejal socialista de Alburquerque indignado con su propio partido

P. CORDOVILLA/ REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 8 de febrero 2023, 07:49

El concejal Jesús Martín Chaves anunció ayer que abandona el PSOE, «por quien no me siento representado en mis ideales y valores, a tenor ... de los últimos acontecimientos», señaló en referencia, entre otros asuntos, a la subvención de 40.000 euros más IVA que la Diputación de Badajoz ofrecerá al Ayuntamiento para que acometa las obras en una vivienda en ruinas, y se pare así el contencioso urbanístico contra el alcalde que conlleva una multa de 1.000 euros cada 20 días. La subvención llega ahora, y no antes siendo alcalde Manuel Gutiérrez (IPAL) quién dimitió la semana pasada, tomando el cargo en funciones el socialista Juan Carlos Prieto.

Jesús Martín tomó posesión como concejal, junto a Noelia Pavón, el 22 de marzo de 2022, formando parte del grupo socialista en la oposición hasta el 10 de mayo del mismo año cuando, tras la moción de censura contra Marisa Murillo, pasó a formar parte del Gobierno Municipal de coalición IPAL-PSOE. Desde entonces ha ejercido como concejal delegado de Baldíos, Turismo y Empresas. «Es un parche» Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista valoró ayer en la Asamblea de Extremadura la solución aportada por la Diputación de Badajoz para paliar la situación de Alburquerque, mientras que los grupos de la oposición consideraron que es un «parche». Noticia Relacionada Alburquerque consigue los 40.000 euros para la obra que dejó al pueblo sin alcalde Cristina Teniente (PP) criticó que la Diputación venga al rescate de un Ayuntamiento que ha sido ejemplo nacional de «ingobernabilidad y de inviabilidad económica, financiera y política». Fernando Baselga (Cs) consideró que la solución le parece un «parche más del Partido Socialista» y defendió que los 40.000 euros no van a servir de nada, ya que el Consistorio está en quiebra. Finalmente, Joaquín Macías (Unidas por Extremadura) confió en que la subvención de la Diputación tenga «todos los requisitos de legalidad», ya que consideró extraño que la institución provincial dé una subvención para pagar una multa a un alcalde.

