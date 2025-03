El dilema entre ecología y desarrollo se cuela en la agenda de los partidos

La protección del medio ambiente en oposición al desarrollo, tal y como plantean algunos partidos, se ha colado de manera evidente en esta precampaña electoral, ... igual que en los comicios de 2007 posicionarse a favor o en contra de la refinería marcó gran parte de aquella campaña. Ahora, en 2023, la posible mina de litio en Cáceres, la reapertura de la níquel en Aguablanca, la presa de Valdecaballeros que desde el gobierno se quiere demoler, la autorización de más placas fotovoltaicas o aerogeneradores, o potenciar el regadío en un contexto de sequía son los ingredientes que están sazonando esta primavera electoral.

Los partidos políticos ya están perfilando sus programas atendiendo los grandes temas transversales, como la sanidad, la educación o su visión de la fiscalidad, pero después de un 2022 marcado por la incertidumbre que aún persiste sobre el derribo del complejo turísticos de Valdecañas por estar sobre una Zona de Especial Protección de Aves, en este 2023 cada semana se va colando en la agenda algún asunto donde portavoces y candidatos han de alejarse o acercarse a la ecología para captar votos.

Presa de Valdecaballeros

La presa de Valdecaballeros se puso de actualidad cuando a mediados de marzo el Gobierno ordenó su demolición a petición de Ecologistas en Acción, la asociación Ríos con Vida y un club deportivo de caza y pesca de Béjar. Se basan en que fue una obra realizada –un muro de 400 metros de largo– para generar un embalse con el que refrigerar una central nuclear que nunca entró en funcionamiento.

La Junta mostró su oposición a esta demolición e intentará revertir esa decisión, pero desde Vox se apresuraron a grabar vídeos en este paraje de la Siberia para prometer que si el Gobierno elimina la presa ellos la reconstruirán de nuevo. El PP de Extremadura, por su parte, considera una «irresponsabilidad» esa demolición.

En cuanto a Unidas por Extremadura, su candidata, Irene de Miguel, opina que plantear en medio de una sequía la demolición de una presa es una torpeza del Ministerio de Transición Ecológica, pero opina que sin mantenimiento puede ser un peligro en el futuro y añade que ese agua no se perdería porque se embalsaría aguas abajo en Orellana y no afectaría al abastecimiento de los pueblos. En cualquier caso, subraya que «los ríos son ecosistemas vivos, no canales de agua, y cuanto más protejamos los ríos más podremos luchar contra la sequía».

Mina de litio en Cáceres

En cuanto a extracción de minerales la región tiene varios proyectos sobre la mesa. Unos lo ven como una oportunidad y otros como un expolio.

El PP de Extremadura, en general, está a favor de la minería «en entornos que no generen problemas ambientales y que no afecten a la población» y pide que el proceso de transformación se realice en la región.

Hay que tener en cuenta que, en esta materia, el Gobierno quiere reformar la actual Ley Estatal de Minas de 1973 para favorecer la extracción de minerales necesarios para la transición energética y digital y no depender de otros países. Entre esos minerales estratégicos está el litio, con presencia en Extremadura a través de los yacimientos de Valdeflores, en Cáceres, y Las Navas, en Cañaveral; o el níquel, presente en la mina Aguablanca de Monesterio.

Sin embargo, en la región no se fían. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ya dijo en diciembre que ese cambio legislativo supondrá «una alfombra roja a las empresas mineras».

La posibilidad de una mina de litio en Cáceres podría decidir el voto en esta ciudad. Hay un movimiento contrario a este proyecto al que inicialmente se sumó su alcalde, el socialista Luis Salaya, en contra de la postura de la Junta, que ve en esta iniciativa una oportunidad de desarrollo y empleo. Pero con los meses el regidor ha ido aflojando su oposición y del 'no' rotundo a la mina ha pasado a que será un estudio ambiental el que determine si habrá mina en el paraje cacereño de Valdeflores, donde inicialmente era una mina a cielo abierto y ahora se plantea subterránea, sin que esto haya convencido a los primeros opositores.

Desde el PP afirman que ellos siempre se opusieron cuando se planteó la mina a cielo abierto. Cuando se planteó de manera soterrada su postura ya no es tajante. «Decir sí o no a la mina es una imprudencia mientras el proyecto no se conozca y se den a conocer todos los pormenores. Por tanto, hay que conocer los informes técnicos que determinen su afección con el medio ambiente», señalan desde el PP de Extremadura.

Ciudadanos siempre ha sido el partido más proclive, teniendo en cuenta el empleo que generaría. Podemos está en contra y ha llegado a decir que este tema es una línea roja si alguien necesita sus apoyos.

Reapertura de Aguablanca

En relación con lo anterior, en marzo de 2021 los promotores de la fábrica de baterías de litio en Badajoz anunciaron que compraban la mina de Aguablanca, cerca de Monesterio, donde se extrae níquel. Esa mina cerró en 2016 dejando a cientos de trabajadores en la calle.

Ante la posibilidad de que la mina vuelva a funcionar, esta semana se ha sabido que Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones contra la reapertura de la mina de Aguablanca porque vulnera el ecosistema de la zona, ya que supondría, a su entender, un «expolio hídrico del entorno».

Desde el PSOE, su portavoz Soraya Vega, dice respetar las alegaciones ecologistas, pero si la mina cumple con los requisitos que impone el Ministerio para la Transición Ecológica, entiende que la explotación debe reabrir por el empleo y la riqueza que ello generaría.

El PP coincide con esta postura. Que existan inversores decididos a su reapertura lo considera una oportunidad pues cuando funcionaba dinamizó económicamente esta zona del sur de Badajoz.

Impulsar el regadío

El regadío, y más en época de sequía, es un asunto que suele soliviantar a los ecologistas, que consideran antinatural llevar tanta agua artificialmente a terrenos no aptos para determinados cultivos.

El PSOE y el PP coinciden en que hay que fomentarlo, no así desde Podemos. La portavoz socialista Soraya Vega habla de «regadío sostenible, eficiente y digital que se ha hecho en la región en los últimos años y que ayuda a tener un sector agrícola moderno y competitivo, además de luchar contra la despoblación». Sobre los futuros planes para impulsar el regadío en Tierra de Barros y transformar 15.000 hectáreas de viñedo y olivar, el PP apunta que lo impulsó su partido y ahora cree que está tardando demasiado y espera que no se convierta en otro AVE.

Energía fotovoltaica

En materia energética es recurrente el discurso de Unidas Podemos sobre que Extremadura genera mucha más energía de la que produce sin ser compensada. También de los partidos regionalistas.

El PSOE lleva años haciendo bandera de que esta es una oportunidad que debe aprovechar Extremadura, donde son muchas las horas de sol.

Pero a estas alturas ha empezado a cundir la sensación de que la mano de obra que generan está limitada a su construcción y luego el empleo que generan es testimonial.

Sobre esto Vara ha hablado varias veces en las últimas semanas para recordar que Extremadura es líder en producción de energía fotovoltaica con el 27% del total que se genera en España. A quienes critican que estropean el paisaje Soraya Vega replica que estas instalaciones ocupan solo el 0,08% del territorio regional. «Si son visibles es porque se instalan cerca de las principales carreteras y autovías, ya que se sitúan próximas a los centros de evacuación de energía», explica antes de asegurar que atraen proyectos industriales porque la energía les sale aquí más barata.