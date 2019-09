Digital y conectado: así es el vehículo del presente

Los asistentes virtuales facilitan la conducción y ofrecen un sinfín de posibilidades a los usuarios de Volkswagen y Audi Jueves, 26 septiembre 2019, 08:11

Los vehículos de hoy se adentran en el mundo digital para ofrecernos una experiencia placentera y sin contratiempos durante la conducción. Los asistentes virtuales envían información a nuestros smartphones para ofrecernos información sobre el estado del vehículo, nuestros viajes y los comportamientos que tenemos al volante en tiempo real, pero ¿qué más pueden hacer por nosotros?

Centrowagen, el Concesionario Oficial Volkswagen y Audi, explica los servicios de los dos asistentes que utilizan sus marcas, Volkswagen Connect y Audi Connect, para que conozcamos a fondo nuestros vehículos y les saquemos el máximo partido.

Si eres usuario Volkswagen, el asistente Volkswagen Connect te recuerda dónde aparcaste la última vez, te indica cuánta gasolina te queda y te avisa cuando llegues a los diez litros para que no olvides repostar. Además, recopila información detallada sobre tus rutas: kilómetros recorridos, cuánto combustible has consumido y cuánto te ha costado, el tiempo que has tardado y mucho más. Asimismo te avisa cuando te toca pasar el mantenimiento oficial de tu Volkswagen y te ayuda a planificar las visitas al taller. También, te explica el significado de cada alerta de las luces de aviso del coche y te indica qué debes hacer en cada caso. Y por si fuera poco, te desafía mediante retos y juegos con los que puedes ganar puntos y obtener beneficios.

Además, si dispones de Car-Net puedes controlar las aplicaciones de tu smartphone en la pantalla del Volkswagen, llamar directamente a Volkswagen Asistencia, acceder de manera online a la alarma antirrobo o al aviso de accidentes, conocer el estado del tráfico, encontrar gasolineras con precios más bajos y aparcamientos libres. También te permite controlar el estado de la batería si tienes un Volkswagen eléctrico, comprobar si has olvidado las luces encendidas o climatizar el coche con control remoto.

Audi Connect

Pero Audi tampoco se queda atrás. Haciendo gala de su tecnología de vanguardia la marca de los cuatro aros ofrece funciones de entretenimiento, seguridad y conectividad. Conducir un Audi se convierte con estas aplicaciones en una experiencia más relajada, versátil y segura. Algunos de los servicios que ofrece este asistente son información del tráfico online, introducción de destinos a través de myAudi, actualización de mapas, Audi music stream, Internet radio, Napster, precio del combustible, información meteorológica, llamada de asistencia en carretera o de emergencia al 112, petición de cita y chat directo con tu asesor de taller e información actualizada sobre el estado de tu vehículo.

La aplicación myAudi conecta los modelos Audi con el entorno cotidiano de su conductor y le facilita sus tareas diarias. Los nuevos vehículos ofrecen servicios y funciones que nos unen al mundo mientras conducimos. El vehículo digital ya está aquí.

¿Aún no las tienes?

Descarga Volkswagen Connect para Android o IOS.

Descarga my Audi para Android o IOS.