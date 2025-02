«Es difícil ser rector porque no es cómodo controlar a tus compañeros»

Después de anunciar su renuncia el pasado 6 de septiembre por motivos de salud, Antonio Hidalgo habrá sido a sus 59 años el rector de ... mayor edad de los siete que ha tenido la Universidad de Extremadura. Catedrático de Física Química, su negativa a presentarse a un segundo mandato ha causado sorpresa en la institución y en su propio equipo.

–¿Tiene inconveniente en contar qué le pasa?

–Ninguno. Resbalé y me caí en un tramo de cinco peldaños el 27 de agosto de 2021. Desde entonces tengo aplastada la vértebra L1. Inicié un tratamiento, pero no se ha mitigado el dolor y tengo una lumbalgia permanente desde Semana Santa. En octubre me operan, pero no me aseguran que se acabe el dolor. Estoy con calmantes diarios, por eso mi decisión de no seguir es firme, aunque mi equipo ha intentado convencerme de seguir con todo el cariño.

–Ha sido un miembro de su equipo (el vicerrector de Investigación, Pedro Fernández Salguero) quien ha dado el paso para relevarle, ¿cómo valora que no hayan surgido hasta ahora otras alternativas?

–Analizándolo de manera egoísta, no he hecho una gestión que haya generado insatisfacción suficiente. Pero también es cierto que cada vez es más difícil que haya gente que dé el paso para meterse en estas responsabilidades, pero tanto para rector como para decano o jefe de departamento porque cada vez es más complejo porque no es cómodo ejercer una función de control sobre tus compañeros.

–¿Costó convencer a alguien de su equipo?

– No, porque lo que ya se había hecho era bueno y se entendía que debíamos seguir. Entre ellos decidieron que fuera Pedro. Es un gran investigador y ha demostrado una gran capacidad de gestión en estos cuatro años como vicerrector.

–¿La financiación de la Junta suele ser el tema que más desvela a los rectores?

– Es que siempre va a ser insuficiente.

–Pero acaban de conseguir que sea plurianual y eso le sirve a la UEx para organizarse mejor.

– Sí, porque contempla al fin los escenarios futuros. En 2022 los presupuestos nos daban inicialmente 106 millones (de un total de 191, pero cogimos unas cifras de referencia y nos dimos cuenta de que harían falta 117 millones.

–Pero el presupuesto total ha subido de 160 millones en 2019 a 191 en la actualidad.

–Sí, pero mucho viene para proyectos de la investigación que gastan los investigadores. No tenemos más dinero para pagar el personal y los gastos corrientes.

–¿La inflación y la subida de la electricidad vienen recogidos en los últimos presupuestos?

–No, de hecho lo estamos pasando mal porque se ha disparado habiendo usado referencias del año pasado. Eso se verá en los presupuestos del año que viene.

–Usted quería impulsar cátedras de patrocinio, ¿ha ido bien esa vía de ingresos?

–Se ha duplicado. Cuando entré había cinco y ahora hay diez. Son 300.000 euros al año, pero se gastan en los fines de esas cátedras, eso no paga sueldos, solo permite hacer actividades.

–Creó también una oficina de captación de fondos europeos, ¿ha funcionado?

–Sí, hemos recibido un buen retorno porque nos entrarán unos cinco millones de euros. Tiene seis empleados y ha merecido la pena tenerla.

–Durante su mandato la Junta empezó a pagar la matrícula al alumno que aprobara en primera convocatoria, ¿le consta que haya mejorado el rendimiento?

–Mi sentimiento es que sí. No hay estadística exhaustiva, pero sé que ha salido más económico para la Junta porque se han bajado los requerimientos de las becas nacionales y hay más alumnos en condiciones de cubrir estas becas que son más completas.

–En su programa de 2018 hablaba de transformar los sistemas informáticos para eliminar el papel y hacer los trámites más ágiles, ¿cree que lo ha conseguido?

–No todo lo que yo quería, pero sí se ha avanzado en administración porque un registro centralizado genera documentos electrónicos. Otra fuente de consumo papel eran los concursos públicos de profesorado porque nos traían los curriculum en papel y por duplicado. Los despachos después de cada convocatoria eran auténticos bosques de papel y eso ha desaparecido. Primero llegaban CD o 'pen drive' y ya incluso de manera digitalizada. Nos queda en cambio aliviar toda la tramitación económica interna, que aún viaja en papel de mesa a mesa.

–Profesores y jefes de departamento se quejan a menudo de que dedican demasiado tiempo a trámites burocráticos.

–Sí, pero se quejan del trámite, no de que se haga en papel. Es verdad que hay muchos trámites, pero derivados de una política, que puedo o no compartirla, pero inmersa en nuestros sistemas legales porque instancias superiores nos observan y nos piden tareas como análisis de los profesores sobre su tarea, encuestas de evaluación del profesorado, ...

–¿Cómo valoran los alumnos al profesorado de la UEx?

– En general sacan un poquito más de siete.

–¿Y a usted le basta?

–Me gustaría que fuera un diez, pero en dos mil profesores sería utópico. De hecho, tenemos suspensos y actuamos sobre ellos.

–¿De qué se siente más orgulloso en estos cuatro años?

–Aunque no lo veré finalizado, de que haya placas solares sobre nuestros edificios y reduzcamos un 40% nuestra huella de carbono, además de ahorrar en la factura.

–De la nueva Facultad de Medicina se ve ya la estructura, ¿cuánto tiempo queda para que la estrenen los alumnos?

–Yo empecé a escuchar a hablar de ella cuando era vicerrector de Paco Duque y mi hija empezaba Medicina en 2010. Creo que en dos años podrá estar terminada.

–¿Qué lamenta no haber podido realizar en estos cuatro años?

–Con el profesorado llevamos años intentando mejorar el reparto de su trabajo. Hablo de equilibrar la docencia y la investigación.

–¿A eso se refería en 2018 cuando hablaba de que hacía falta motivar al profesorado?

–Exactamente. Va unido a lo que se conoce como la agenda del profesor y el plan de actividad personal midiendo su trabajo como un todo porque no tenemos que hacer todos lo mismo. Si no puedes compensar a los que lo hacen bien fomentas la desidia.

–¿Cómo va la negociación de la gerencia con el personal de administración y servicios al que la UEx quería eliminarle la retribución económica conocida como 'premio de jubilación'?

–Va muy mal. Esos premios de jubilación vienen impuestos por un acuerdo de la época de Luciano Cordero. Es una remuneración y cada año de un importe mayor por la edad del PAS y eso es algo que hay que plantearse. Si fuera posible legalmente yo lo hubiera cortado. Y si en adelante queremos negociar mejoras adicionales eso tiene que venir dentro del paquete. Esa es nuestra propuesta actual, no sé cuál será la futura, pero hay que reorganizar ese dinero que es automático y le cuesta casi un millón de euros a la universidad cada año. Y cada vez se jubilan más personas

–¿Cree que los profesores más prestigiosos de la UEx participan lo suficiente en la sociedad civil extremeña?

–Si ya nos dicen que estamos desconectados de la industria, respecto a la sociedad es difícil. Si yo mismo diera una conferencia de mi campo en un auditorio externo difícilmente juntaría a más de tres amigos míos. En cambio a la Noche de la Ciencia cada vez viene más gente, pero el número de temas de actualidad o divulgativos no son muchos y hay apatía en la sociedad. También hay veces que a algunos les da rubor salir ahí fuera, aunque nos miremos entre nosotros cada vez que hay un ranking o un premio y espero que haya celos para fomentar la competencia. Uno de los momentos más satisfactorios de mi mandato ha sido cuando han hecho académico de la Historia al profesor Moriadellos, salido de la Universidad de Extremadura.

–Como exrector tiene un año sabático para actualizarse, ¿qué planes tiene?

–No lo sé aún. No creo que aguante tanto, supongo que buscaré algún proyecto interesante de investigación en otra universidad, pero si no es posible el próximo curso 23/24 estaré dando clases de nuevo en Ciencias y volver a ponerme al día en mutación genética teórica, que era mi grupo de investigación.