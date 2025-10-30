Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre

Pese a que a algunos el adelanto electoral decidido por la presidenta de la Junta, María Guardiola, les ha pillado por sorpresa, la inmensa mayoría ... de las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones autonómicas de 2023, repetirán el próximo 21 de diciembre.

Entonces fueron 13 las candidaturas que optaron a los comicios. Diez de ellas lo hicieron por las dos circunscripciones, con listas por Cáceres y Badajoz, y tres solo por una provincia. El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) lo hizo solo por la pacense y Cáceres Viva y Somos Cáceres por la cacereña.

Las dos formaciones cacereñas aún no han decidido si repetirán el 21 de diciembre y PACMA ha confirmado que en esta ocasión irá con una lista por cada provincia. Se suma así a los otros nueve partidos que adelantan que concurrirán a las elecciones. Además de los cuatro que lograron representación en la Asamblea tras la convocatoria de 2023 -PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura- están Ciudadanos, Por un Mundo Más Justo (PUM+J) y los tres de corte regionalista: Levanta ( coalición integrada por Extremeños, Extremadura Unida y Cacereños por Cáceres), Juntos por Extremadura y Extremeñistas.

Del listado de formaciones que presentaron candidato a la Junta hace dos años se cae por el momento Una Extremadura Digna (UED). «Lo cierto es que la convocatoria nos ha pillado por sorpresa y tenemos que ver ahora con qué fuerzas contamos», explica Ricardo Caro, número uno por Badajoz en las últimas elecciones autonómicas. «Por ahora no tenemos nada decidido, hace solo 48 horas que las han convocado, no sabemos si concurriremos o no y, en caso de hacerlo, si será en solitario o en coalición».

El resto de formaciones confirman que tendrán candidato a la Junta. «A pesar de que se acaban de convocar y no hemos decidido quién liderará la candidatura, contamos con militantes y experiencia suficiente para armar las listas y concurrir a los comicios, y lo haremos», asegura Estanislao Martín, coordinador de Levanta Extremadura.

«Pese a la sorpresa, vamos a concurrir», afirma igualmente Raúl González, presidente de Juntos por Extremadura. «Nosotros no hemos dejado de trabajar en este tiempo, nuestra actividad no ha cesado y estamos, por ello, preparados para afrontar unas elecciones», añade.

«No sabemos si será en solitario o en coalición, pero de cualquier manera presentaremos candidatura por Badajoz y Cáceres», dice también Jorge Andrade, presidente de Extremeñistas.

Fuera de las formaciones de corte regionalista, y también sin representación en la Asamblea, Belén Solís, por parte de Ciudadanos, y Álex Plans, en nombre de PUM+J, garantizan de la misma manera que contarán con listas por Cáceres y Badajoz.

Los candidatos

Todos estos partidos tienen fijadas estos días reuniones para configurar sus listas y decidir quiénes serán sus candidatos. «Estamos convocando un encuentro para tomar estas decisiones», dice Raúl González. «La convocatoria nos ha pillado fuera de juego y aún no hemos elegido candidato», apunta Belén Solís. «En nuestro caso, el cabeza de cartel lo elegirán en primarias los afiliados de Extremadura», concreta Álex Plans.

Sí tienen candidato definido los dos principales partidos de la región. María Guardiola volverá optar a la Presidencia de la Junta por parte del PP y el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, liderará la lista de su formación por primera vez sin pasar por primarias. Es una excepcionalidad que el partido recoge en sus normas y que se aplicará en esta ocasión por la falta de tiempo ante el adelanto electoral.

Aunque debe ser ratificada en primarias, Irene de Miguel repetirá por tercera vez posiblemente como candidata de Unidas por Extremadura, coalición integrada Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, y Ángel Pelayo Gordillo podría volver a ser el candidato de Vox. No obstante, desde este partido no se ha valorado por el momento ni el adelanto electoral decidido por Guardiola ni se ha comunicado si Gordillo optará por segunda vez a la Presidencia de la Junta.