Diez motivos de optimismo tras ganar el sí

El aumento de la población, fortalecer el tejido empresarial o generar empleo son los beneficios que prevén en el horizonte dombenitenses y villanovenses tras el resultado favorable a la fusión de las dos ciudades, aunque saben que el trabajo comienza ahora.

Susana Rodríguez, empresaria «Ahora es cuando comienza el trabajo de la fusión»

Ampliar Susana Rodríguez. HOY

«Hoy es día de celebrar, brindar, abrazar... Pero mañana es día de ponerse manos a la obra porque no se crea un proyecto de este tipo si no hay un trabajo de fondo de todos los componentes y actores sociales de esta nueva ciudad», celebra al tiempo que advierte Susana Rodríguez, directora general del Grupo Friex y presidenta de la Asociación de Empresas de Frío y Sus Tecnologías (Aefyt).

«Personalmente, me siento muy orgullosa de la madurez que ha demostrado la sociedad tanto de Don Benito como de Villanueva de la Serena, pero debemos resaltar que ahora es cuando verdaderamente comienza el trabajo de la fusión porque queda mucho por hacer en los próximos años para que sea una realidad», avanza Rodríguez, que entiende que en el futuro más próximo para hacer realidad este proyecto será clave iniciar «con una comunicación público-privada para que todos intervengamos en ese proceso de manera equitativa».

En ese sentido, la dombenitense considera que este proyecto de la nueva ciudad «debe dar respuesta a todas las demandas de necesidades de transformación que tiene el territorio Don Benito-Villanueva. Esto es, un progreso económico que en realidad lo que va a traer es un bienestar social de las familias que vivan en este colectivo que estará formado por Don Benito y Villanueva de la Serena».

Natalia García-Camacho «Como decimos en el campo, la unión hace la fuerza»

Ampliar Natalia García-Camacho.

«Como siempre decimos y se ha demostrado en el campo, la unión hace la fuerza; para mí supone una alegría porque esto es una gran oportunidad para todos y también para el sector agroganadero», explica Natalia García-Camacho, presidenta de la Asociación de agricultores y ganaderos de Don Benito y comarca sobre el resultado positivo de la consulta.

No obstante, señala, con esta unión el sector agroganadero pasará a ser un referente regional, pero también nacional: «Somos la ciudad con la mayor superficie de regadío de España, los agricultores de nuestra comarca lo saben hacer muy bien y esto será un impulso más al trabajo que se viene haciendo».

García-Camacho es optimista con lo que esta unión puede traer para agricultores y ganaderos, «pero ahora todos tenemos que trabajar en conjunto para este proyecto que es la nueva ciudad que se va a formar y todos tenemos que aportar para que salga hacia adelante; debemos trabajar juntos en la misma dirección en beneficio de esta nueva ciudad y de nuestro sector porque al final todo es una cadena».

En ese sentido, también pide a la ciudadanía valorar al sector como base de la economía local de esta nueva ciudad, «la sociedad tiene la oportunidad de poner en valor el papel que tenemos en nuestra comarca y en Extremadura».

Paloma Quintero, policía local y árbitra de la UEFA «Ha sido un acierto; se van a generar opciones laborales»

Ampliar Paloma Quintero Siles.

«Este sí es un sí a generar nuevas oportunidades y expectativas de futuro», afirma Paloma Quintero Siles, árbitra observadora de la UEFA, además de agente de Policía Local de Don Benito. «Ha sido un acierto por parte de los ciudadanos de ambas poblaciones puesto que si se va a generar algo nuevo serán nuevas oportunidades para todo el mundo en cuestiones laborales, personales y económicas, en cualquier ámbito de esta nueva ciudad que va a surgir creo que va a ser positivo para cualquier sector en el que nos veamos reflejado», sostiene. En lo referente al ámbito deportivo, Quintero también cree que la unión es positiva de cara al futuro «porque como dice el lema 'Sumar multiplica', vamos a crecer en instalaciones y también en deportistas, porque esto puede dar lugar a nuevos clubes y posibilidades, al menos es lo que nos gustaría de cara al futuro porque todavía falta para cumplir las previsiones que se tienen tras esta unión».

Juan Ignacio Gallardo, periodista «Me parece que es como alcanzar una meta que siempre ha estado ahí»

Ampliar Juan Ignacio Gallardo. HOY

«Ningún jugador por sí solo es mejor que todo el equipo junto, al final, jugar en equipo es lo que lleva a ganar campeonatos». Con ese símil deportivo analiza Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca, el resultado del referéndum a favor de unir su localidad natal, Don Benito, con la vecina Villanueva de la Serena.

«Los extremeños siempre hemos sido especialistas en descubrir nuevos mundos y aquí hemos descubierto el mundo del progreso, de la unión y del crecimiento», prosigue Gallardo, que cree que con esta votación «ya se ha colocado la primera piedra y lo que toca ahora es seguir construyendo este edificio que tiene una pinta magnífica».

Aunque reside en Madrid, viaja siempre que puede a su ciudad natal; la última vez lo hizo hace apenas unos días acompañado, entre otros, por el televisivo Carlos Sobera y el exfutbolista Bernd Schuster. «Desde muy joven he escuchado hablar de la fusión y me parece que es como alcanzar una meta que siempre ha estado ahí, pero que por diversas circunstancias no se había llevado a cabo. Ahora, en un momento que creo que además es muy oportuno, se ha conseguido», afirma.

Logrado este primer paso con el posicionamiento a favor de la ciudadanía, Gallardo ya avanza que «ahora se trata de dar los pasos apropiados para que este sueño se haga realidad objetivable y un beneficio para la región, también para todo el país por lo que supone de ejemplo», considera.

Antonio Huertas, Presidente de Mapfre «Algunas oportunidades llegarán a largo plazo»

Ampliar Antonio Huertas. HOY

«Van a cambiar mucho las cosas en Extremadura y en España en los próximos tres, cuatro o cinco años, y hay que aprovechar este momento que se nos acaba de presentar para poner las bases de lo que va a ser la nueva ciudad, asegura Huertas.

Añade que «los vecinos han sabido ver las oportunidades que se van a presentar; algunas de forma inmediata, pero hay que tener paciencia porque otras serán a largo plazo. Aunque vaya a ser la tercera ciudad de Extremadura, lo será en un entorno

diferente a las grandes urbes, pero con una capacidad productiva importante».

Para el director de Mapfre, «por naturaleza, tradicionalmente tenemos miedo al cambio, pero no hay que asustarse ahora que hemos dado el paso, sino arriesgar».

Huertas asegura que «desde luego, tenemos delante un momento único para poder demostrar a España que la unión hace la fuerza y no la separación. Extremadura tiene muchos polos económicos, pero este, que es uno de los más importantes, espero que ahora no se desaproveche».

Y añade: «Los frenos entre un pueblo y otro impedían muchas veces proyectos conjuntos. Seguramente los inversores de fuera o las propias administraciones públicas cuando tenían que montar nuevos proyectos no contaban con esta zona. Ahora, no tendrán ninguna duda».

Javier Dorado, empresario «Va a ser un gran paso para seguir creciendo»

Ampliar Javier Dorado. HOY

«Es una gran ilusión que tanto Don Benito como Villanueva hayan apostado por el sí, por el incremento de la economía que va a suponer en estas poblaciones y porque va a ser un gran paso para seguir creciendo exponencialmente, vamos a ver que grandes empresas se van a instalar aquí y eso generará trabajo», afirma Javier Dorado, presidente de Apyme Vegas Altas-La Serena, que valora de forma muy positiva el resultado de la consulta. «También el sector servicios va a crecer y con ello la economía en estas circunstancias que estamos viviendo; es una gran elección por parte de la ciudadanía y creo que ahora queda mucho trabajo por delante, pero lo principal ya se ha conseguido», concluye.

José Manuel Calderón, exjugador de baloncesto «Se ha ganado un partido muy importante»

Ampliar José Manuel Calderón. HOY

Yo siempre seré de Villanueva de la Serena, porque ya tengo una edad en la que es difícil que vaya a perder esa identidad, pero estoy tremendamente contento de que haya salido adelante por las muchas más oportunidades que se van a generar para todos», asegura la estrella de la NBA norteamericana.

«He sido siempre bastante optimista y, en los tiempos en los que vivimos, el hecho de poder hablar de una unión en estos días y en esa sociedad es haber ganado un partido muy importante», incide el deportista serón.

«Yo pienso en mis hijos que, aunque ellos todavía no tienen conciencia de qué es esto de la unión, van a seguir volviendo cada verano a un sitio donde, en unos años, van a disfrutar de muchas oportunidades para todos y en todos los sentidos, y eso es muy bueno».Actualmente, Calderón trabaja de asesor para el equipo Cleveland Cavaliers.

«Lo más complicado ahora debe ser la parte del proceso, de cómo poner en marcha todo el engranaje. Pero lo demás, es cuestión de tiempo, como todo lo nuevo», añade Calderón.

«Además, como será un proceso que avanzará sin precipitarse, así tenemos tiempo para hacernos a la idea de lo que vendrá, no es algo que vaya a ocurrir mañana. Hay que ir educando a la gente de lo importante que ha sido su voto para su futuro», remata el baloncestista de Villanueva de la Serena.

Atanasio Naranjo, empresario «En cinco años habrá 100.000 habitantes»

Ampliar Atanasio Naranjo. HOY

Como una satisfacción ha sentido Atanasio Naranjo el resultado del referéndum a favor de la unión. «Entiendo que los pueblos estamos empezando a pensar diferente. Yo presumo en todas partes de ser de pueblo, pero no pueblerino. Por eso creo que la mentalidad de la gente ha sabido adaptarse y ver lo beneficioso que es estar unidos».

Naranjo recuerda la propuesta que Juan Carlos Rodríguez Ibarra hizo a Portugal de caminar juntos. «Tuvo un no por respuesta; por eso ahora Badajoz es capital de Extremadura y, a muchos efectos, también de varias zonas de Portugal, y Elvas no ha evolucionado al mismo ritmo».

Ahora, cree que el futuro de la nueva ciudad empezó ayer. «Cuanto antes nos pongamos a trabajar será más fácil y llegarán antes los beneficios. Y que nadie piense que de un día para otro vamos a perder identidades o costumbres, pero que compartir servicios, instalaciones o eventos será bueno. Yo auguro que en cinco años la nueva ciudad tendrá 100.000 habitantes», concluye.

Esther Rodríguez, arquéologa «Será positivo para revalorizar la cultura y el patrimonio»

Ampliar Esther Rodríguez. HOY

«Voté anticipadamente ya que ayer no podía estar en Villanueva de la Serena; me ha dado pena no haber estado para disfrutar de ese momento», dice Esther Rodríguez, que reconoce que su voto ha sido 'sí'. «Para mí, como historiadora, y no tanto como arqueóloga, que dos localidades extremeñas se intenten unir y aunar fuerzas me parece positivo. Es un hecho histórico que en pocas ocasiones vamos a poder presenciar».

Esta arqueóloga expone que desde diferentes ámbitos ya se han recalcado cuáles son los beneficios de la unión. «Culturalmente o patrimonialmente, incluso, convertirnos en uno de los principales focos de Extremadura va a ser muy positivo para rentabilizar y revalorizar toda la cultura y el patrimonio que rodea ambas localidades. Un patrimonio que quizá ha pasado desapercibido, porque otros ámbitos han ganado más importancia».

Añade que «no imaginaba que pudiera salir el 'no', porque ambos ayuntamientos han hecho un trabajo inmenso; se ha visto que el pueblo entero está volcado con el proyecto de unión».

Las dudas que tiene Rodríguez no se refieren a la fusión. «Por ejemplo, saber el nombre que le podrán a la ciudad».

Víctor Guerrero, médico y escritor «Se avecinan tiempos de bonanza; el futuro es seguro»

Ampliar Víctor Guerrero. HOY

«Siento una alegría tremenda, porque creo que una ciudad, por muy grande que sea, sino es hospitalaria no es atractiva. Ese es un ingrediente fundamental junto al talento de sus gentes. Y eso la nueva ciudad lo va a ofrecer», afirma Guerrero.

«A ello se une el aumento de tamaño demográfico y la duplicidad de oportunidades que ello llevará aparejado. Como consecuencia, las sinergias se empezarán a a ver pronto en múltiples ámbitos, como la cultura, la economía, la riqueza, el empleo o la educación. También veo que va a haber una mejora visible en la accesibilidad y que se propiciarán mejoras de las conexiones con el resto de España y con Portugal. Se avecinan tiempos de bonanza, por lo que yo creo que el futuro es seguro», añade.

Para Guerrero, «a la buena decisión de los ciudadanos se une el trabajo de las personas que se han hecho cargo del proyecto, un proyecto difícil. Creo que en el pasado, las frustraciones generadas por quienes lo intentaron con anterioridad y no fueron responsables hizo que los ciudadanos creyeran que no merecían la confianza».