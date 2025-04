Los diez días que cambiaron Extremadura

J. López-Lago Jueves, 20 de junio 2024, 07:15 | Actualizado 09:20h. Comenta Compartir

«Las negociaciones no empiezan cuando las partes se sientan en el despacho sino semanas antes». Se lo decía esta semana a HOY un dirigente ... de Vox que asegura que el año pasado empezó a presionar al PP incluso antes del 28 de mayo, día de las elecciones autonómicas. El motivo es que manejaba un escenario en el que había un 80% de probabilidades de que se diera el resultado que al final se dio: PP, 28 escaños; PSOE, 28; Vox, 5; UP, 4. «Luego, Guardiola estuvo empeñada en unas matemáticas inexistentes y pretendía marcarse un 'gobierno sola porque yo lo valgo', pero eso no iba a ocurrir», concluye esta fuente.

Hoy se cumple un año desde que, de forma inesperada, PP y Vox perdieron el control de la Asamblea de Extremadura y en los días siguientes tuvieron que pactar cómo gobernar Extremadura. Un año de unas declaraciones muy duras de la actual presidenta de la Junta contra Vox, al que diez días después haría su socio de gobierno tras unas rápidas negociaciones. Noticia relacionada El cambio de opinión de Guardiola, jornada a jornada Por el PP se sentaron Abel Bautista como secretario general del partido y María Guardiola como presidenta, junto a Juan Manuel Merchán, su jefe de prensa. En Vox, su portavoz en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo y el que luego sería diputado por Badajoz Ignacio Hoces. Los primeros reportaban puntualmente a Miguel Tellado, vicesecretario de Organización en Génova. En Vox llamaban continuamente a Madrid, donde querían conseguir un acuerdo de máximos con dos consejerías (una de ellas Agricultura) la vicepresidencia de la Junta, la presidencia de la Mesa de la Asamblea y el puesto de senador para Pelayo. «Si llegamos a ceder a todo lo que quería Vox hubiera sido la desaparición del Partido Popular en Extremadura», señala a este diario Bautista, quien recuerda que en Vox el más transigente en la negociación –tres de ellas presenciales, aunque levantándose para llamar a Madrid– fue Ángel Pelayo. Desde el partido de Abascal, el mensaje fuerza tras la noche del 28-M era que habían liberado a la región del socialismo, de lo que se deduce que habría que entenderse con el PP. La primera exigencia que hizo llegar Vox de manera oficiosa a la órbita del PP, semanas antes del domingo electoral, fue que no se conformarían con menos de tres consejerías. «Al menos una debería tener mucho presupuesto y otra ser influyente». Dejaban caer Educación, Cultura e Industria. «Como mínimo una de estas tres, y la vicepresidencia de la Junta», apuntan. Las dos semanas siguientes a las elecciones la estrategia de Vox fue poner a Guardiola en el mapa nacional, pero a continuación hubo que concentrarse en las negociaciones de Valencia, Murcia y Baleares. Abascal apenas se interesó por Extremadura esos días. Abel Bautista: «De haber cedido a todo lo que quería Vox hubiera sido la desaparición del PP» Tanto desde el PSOE como desde el PP apuntan como clave para interpretar todo el proceso que estaban en campaña electoral para las generales adelantadas por Sánchez al 23 de julio. «María (Guardiola) lo pasó fatal, sobre todo la primera semana, porque la criticaron los de su partido en Madrid y le aplaudían los que no querías que te aplaudieran. La izquierda mediática metía cizaña y la ponía como ejemplo por rechazar gobernar con la ultraderecha», recuerda un político del PP. Otro factor a tener en cuenta fue que el 16 de junio se conocieron las listas al Congreso de cara a las generales. En Vox se impuso la línea dura sobre la moderada, lo que dejó fuera de juego al diputado por Badajoz Víctor Sánchez del Real, referencia en esos momentos del partido en la región. Al emeritense Pelayo Gordillo, considerado moderado y candidato a la Junta por Vox, le dieron un papel secundario en la negociación. El partido ultra mandó desde Madrid a Ignacio Hoces, que luego sería designado como número uno al Congreso. Lo acompañó Monstserrat Lluís, periodista que se convirtió en persona de confianza de Abascal para reportarle desde las comunidades autónomas. «Su estrategia fue jugar a no sentarse argumentando que Vox había sido insultado en campaña y el PP primero debía pedir perdón. Pelayo estaba de los nervios porque hubo un momento que sintió que ya tenía la negociación con el PP encauzada», desvelan ahora fuentes de Vox. «Cualquier partido entiende que en campaña electoral se dicen muchas cosas explicando lo que quieres hacer. Luego ellos (Vox) estaban en desventaja, de ahí sus poses en la negociación», apunta un dirigente del PP. Pero si hubo una fecha clave fue el martes 20 de junio. Tras sentarse dos veces tras las elecciones en el Parador de Mérida sin llegar a un acuerdo, fue Bautista el que envía un mensaje de noche a Ángel Pelayo la víspera del pleno de la constitución de la Asamblea. Él reconoce que inició la conversación pidiendo que cambiaran su posición, y la cerró con un «te ruego que lo consideres. Extremadura merece que apoyéis el cambio». No sirvió de nada. Al día siguiente, Vox se votó a sí mismo y el PSOE se hizo con el control de la Asamblea. En el PSOE reconocen que el 'regalo' de controlar esta institución dedicada a hacer leyes no lo vieron venir y entonces barajaron la posibilidad de una repetición electoral. «También es cierto que si llega a haber elecciones otra vez el PP hubiera sacado mejor resultado porque la valentía de Guardiola se la hubieran premiado en la región», admite un socialista que esos días analizaba cada movimiento para tratar de desgastar a la derecha. Como no había avances en Extremadura, Vox mandó esa mañana del 20 de junio a Jorge Buxadé, europarlamentario y secretario de Organización tras ser destituido Espinosa de los Monteros. Días antes llegó a haber una llamada de Hoces a la sede nacional de Vox anunciando que habían «sacado» al PP la consejería de Agricultura más el control de la Asamblea y nada de esto había ocurrido. «Ese éxito no fue tal porque en realidad era una dirección general y luego se vio que perdieron la Asamblea». En el PSOE creen que de haberse repetido las elecciones autonómicas, el PP habría ganado Otro punto de inflexión, según una fuente socialista, fue cuando Guardiola acudió el viernes, 23 de junio, a la investidura de Ayuso en Madrid. «Esperanza Aguirre la reprendió y al parecer le hicieron el vacío. Mi teoría es que desde Génova aprietan a Guardiola pues estaba perjudicando a su partido a nivel nacional». Bautista estaba allí con ella y lo niega. «No es cierto que hubiera tensión. Simplemente Esperanza Aguirre le dijo ¿Cómo vas María? y le expresó su punto de vista, que no fue más que una opinión personal». Desbloquean desde Madrid En los días siguientes la negociación se desbloqueó cuando en una tercera reunión presencial Gordillo y Hoces recibieron la autorización desde Madrid de Kiko Méndez Monasterio, según apuntan fuentes de Vox y confirmadas desde el PP. Además, a Pelayo Gordillo le ofrecieron el puesto de senador por designación autónomica, un señuelo que ayudó a cerrar el pacto. Según un miembro del PP, «el objetivo de María siempre fue no dejarle a Vox cuestiones ideológicas, como la políticas sobre mujer o LGTBI. Si no hubiran aceptado esto, sí hubiéramos ido a elecciones. Pero en las primeras negociaciones no había gente con poder de decisión, como Kiko Méndez Monasterio, que entendió lo que quería Guardiola e hizo saber que Vox no deseaba plantear batallas de este tipo (ideológicas) desde Extremadura». Durante todos esos días en las filas de ambos partidos hubo críticas por que la negociación la llevaran políticos de Madrid. «Algunos no sabían ni que la diputada de Vox, Magdalena Nevado, era hermana de la diputada del PP, Elena Nevado. No tenían ni idea», recuerda una persona de Vox. Sin embargo, desde el PSOE entienden que la negociación PP-Vox en Extremadura era lógico que se pilotara desde la capital. «No son operaciones sencillas y tanto en el grupo popular como en Vox eran todos muy noveles. Pasó también con Ciudadanos cuando negociaron el dos más dos del Ayuntamiento de Badajoz. Se cocinó todo en Madrid», indica un socialista. Otro político del PP admite que a él le llegaba más información desde Madrid que desde Mérida, si bien Abel Bautista asegura que en todo momento les dejaron hacer a él y a Guardiola. Con todo, la mañana del 30 de junio, cuando se anunció una comparecencia conjunta que anticipaba que al fin había acuerdo, Hoces había trasladado a Vox que habían conseguido la consejería de Agricultura. «Es prácticamente antes de esa rueda de prensa cuando en el partido averiguamos que Agricultura se la quedaba el PP y lo que habíamos conseguido era Gestión Forestal y Mundo Rural, una consejería casi sin presupuesto», señala un miembro del partido de Abascal. Ampliar Guardiola (PP) y Pelayo (Vox) durante la firma del acuerdo de gobierno el 30 de junio de 2023. J. M. Romero Para el PSOE, Agricultura era impensable que la entregaran a Vox. «Junto a Educación y Sanidad son de las más complicadas de llevar y manejan muchísimo dinero, así que las organizaciones agrarias cercanas al PP, como Apag o Asaja, tuvieron mucho que decir y pusieron pie en pared, por eso al final Vox se quedó solo con la caza, los toros y poco más». Para el PP, «al final Guardiola salió airosa. Hizo una auténtica 'mili' en política». Y otro miembro añade: «Cuando se firmó el pacto, hubo algún compañero de Madrid que quiso apuntárselo porque era un pacto muy goloso para presentárselo al jefe». Esa alegría que parece teñir hoy los comentarios del acuerdo no se reflejaron entonces en el rostro de la principal protagonista, una María Guardiola que sonrió muy poco durante el acto de la firma que supuso desdecirse de sus palabras en diez días.

