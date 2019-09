A mí lo que me gustaría es morir aquí», me decía señalando los árboles, el camino, la hierba… y añadía bajando el tono como en confidencia: «Así mis hijas sabrían que he muerto feliz». Era la hermana pequeña de mi madre, mi tía Dolores (Loli, claro), una mujer muy especial que desde la lúcida serenidad de sus casi cien años andaba preocupada porque su muerte causara el menor dolor posible a sus seres queridos y encontraba, en estas 'terras de reyerta' de la Tojera desde donde escribo, el lugar perfecto para echarle una última mirada a la vida y partir dejando a los demás el consuelo de saberla dichosa en el ineludible momento del 'dies irae'. Quizá entonces, estúpidamente ciego, no supe entenderla. O quizá me pareció simplemente una boutade de su espíritu francés. Ahora, cuando contemplo el magnífico futuro que tengo a mis espaldas y la vecindad inevitable del adiós muy buenas, he conseguido comprender toda la sencilla verdad que encerraban sus palabras.

Por eso estos días pasados me he sentido muy cerca de la pasión y muerte de Blanca Fernández Ochoa. Ignoro si ella misma convocó a la vieja dama o la encontró en un recodo de la montaña. Da igual. La despedida es siempre dolorosa aun en las ocasiones en las que se reviste de liberación. Y eligió despedirse acurrucada en el tibio amanecer de su tierra, sintiendo valle abajo el despertar de la vida, perdiendo su mirada en infinitos de lejanía, respirando hasta lo más hondo el aire puro de Guadarrama y con la vista prendida una vez más en el perfil amigo de Siete Picos. Y se amodorró acunada en el rumor de los pinos, 'o choro' que dicen los gallegos, en el perfume del cantueso y la jara; en la plenitud, allá arriba. Ladera abajo quedaban las dentelladas, la mala sangre, la traición, la polución de un mundo que vive de espaldas a la pureza de las nieves en el bronco respirar de las tierras altas. «Murió en la montaña que amaba» oí comentar a alguno de sus allegados. Y comprobé cómo el saberla acurrucada en el paisaje que amaba servía de bálsamo a quienes lloraban su ausencia.

Y como siempre la grandeza de los cientos de voluntarios que han peinado día tras día el monte en su búsqueda; la entrega de quienes oficialmente estaban encargados de dirigir los trabajos; la desolación de tantos españoles que, aún sin conocerla, enmudecíamos ante los noticiarios para saber noticias de nuestra Blanca fue mancillada por la falta de profesionalidad de algunos medios más atentos al morbo que a la noticia; a echar sal en la herida para deleite de comadrejas y hurones; a especular antes incluso de saber. Y, como siempre, aparecieron los inevitables ¿por qué a ella? de la envidia siempre presente en los justicieros de la igualdad; permanentemente atentos al agravio comparativo, el evangelio de los mediocres.

Yo no conocí a Blanca y mi relación con la nieve no pasa de contemplarla desde la ventana, mientras crepita el fuego y el vaho dibuja arabescos en el cristal. Pero he sentido su muerte como muy cercana, como muy mía y ahora, cuando escribo, ni siquiera se muy bien cómo explicarlo. Pronto volveré a Cercedilla, y a pasear sin prisas por las veredas de la Fuenfría o Camorritos y, cuando al atardecer, pierda la mirada en la lejanía de Siete Picos musitaré a mi manera una oración pidiendo a quien corresponda que me deje morir feliz, en mi paisaje.