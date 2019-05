«Me dieron el diagnóstico con 29 años y tuve que esperar para ser madre» Mamen García junto a sus dos hijos en Herrera del Duque. :: HOY Mamen García | Una década con la enfermedad ÁLVARO RUBIO Cáceres Jueves, 30 mayo 2019, 08:07

Primero empezó a notar un hormigueo en las piernas y temblores en la parte baja de la espalda. Fue al médico de cabecera pero no supo darle un diagnóstico. Seis meses después las molestias fueron a más y buscó un especialista en Madrid. «Allí me hicieron pruebas y me lo dijeron rápido». Así empezó la historia de Mamen García, que tiene 39 años. «A los 29 me diagnosticaron esclerosis múltiple y se truncaron mis planes. Quería ser madre y tuve que esperar varios años. Así me lo recomendaron tras el primer brote», comenta mientras se emociona al pensar en sus dos hijos. Hoy tienen cuatro años y 16 meses.

«Al principio tienes miedo. Es un jarro de agua fría. No sabes a qué te enfrentas y es imposible evitar pensar que puedes acabar en silla de ruedas. Luego aprendes a convivir con ello y te olvidas de la enfermedad», explica Mamen, que trabaja como técnica de Turismo en su pueblo, Herrera del Duque.

Reconoce que es difícil dejarla a un lado cuando ataca. «Tuve un brote hace tres meses y perdí la vista en el ojo izquierdo, pero ya me estoy recuperando», comenta.

Prefiere no pensar en el futuro. «Es la enfermedad de las mil caras, la evolución es incierta y en cada persona los síntomas son diferentes. Sólo pienso en el momento, que al fin y al cabo es lo único que tengo. Quería formar una familia y lo he conseguido. Hoy puedo decir que soy muy feliz», concluye.